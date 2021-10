Es San Miguel de Allende la Mejor Ciudad Pequeña del Mundo

San Miguel de Allende. - Una vez más San Miguel de Allende fue galardonada como Best Small City in the World -Mejor Ciudad Pequeña del Mundo- por los lectores de la revista Condé Nast Traveler; el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció la labor del sector turístico de esta ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad.

“Quiero felicitar a todos los ciudadanos de San Miguel por este gran reconocimiento. Gracias porque sin lugar a dudas han puesto muy en alto el nombre de Guanajuato”, dijo el Gobernador.

Condé Nast también reconoció hoteles locales como “El Mejor Hotel de México” en la categoría “15 Mejores Hoteles de nuestro país”: el primer sitio fue para el Hotel Rosewood; el segundo para el Hotel Matilda; el Hotel Casa Rosada, logró el quinto puesto; mientras que el Hotel Dos Casas ocupa el lugar 13 en la misma categoría.

“Es un gran esfuerzo que se hizo entre prestadores de servicios, gobiernos, autoridades sanitarias y todos, para que San Miguel estuviera de regreso; nos hacen sentir muy orgullosos y nos dan un motivo más para seguir invirtiendo en San Miguel de Allende, porque están haciendo muy bien las cosas”.

El Gobernador reconoció la labor del sector turístico, de la Presidenta del Consejo Turístico de San Miguel de Allende, Laura Torres Septién; del Secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel y del Presidente Municipal, Luis Alberto Villarreal García, quienes en conjunto continúan el posicionamiento de San Miguel de Allende como uno de los mejores destinos de México.

El compromiso del Gobierno del Estado, dijo el Gobernador, es seguir impulsando con fuerza al sector turismo para fortalecer la economía, por ello el mes pasado se lanzó la campaña de reactivación turística con el lema “Guanajuato Vive Grandes Historias” y exhortó a recuperar la grandeza de la industria turística. Dijo que la labor no queda en un reconocimiento y cada día se debe dar un paso adelante en la reactivación de Guanajuato, y desde el Gobierno del Estado, se trabaja en coordinación con los sectores económicos para exponer lo mejor de la Entidad en servicios e infraestructura.

En el caso de San Miguel de Allende, dijo, se trabaja en la mejora de los accesos a la ciudad, en la ampliación del Bulevar de La Libertad que conectará Dolores con San Miguel de Allende y se espera la concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende para comenzar las obras. “Son proyectos que ojalá se concreten pronto y vendrán a fortalecer este destino turístico que es orgullo de los guanajuatenses y los mexicanos; es una Ciudad Patrimonio de la Humanidad de gran potencial y es un ejemplo para otros destinos turísticos. Hay que seguir trabajando duro por este San Miguel de la Gente que es corazón de México. Gracias por poner en alto el nombre de este país en estos tiempos tan difíciles, cuando las noticias no son tan buenas a nivel internacional, y que San Miguel de Allende dé la cara es un gran orgullo. “Los invito a seguir trabajando unidos para que los visitantes y turistas vivan grandes historias en San Miguel de Allende y en todo Guanajuato”, concluyó el Mandatario Estatal.

Condé Nast Traveler es una revista internacional de viajes enfocada en segmentos de lujo y estilo de vida, desde 1987, con un tiraje de 807 mil 873 ejemplares en los Estados Unidos, con el slogan ‘Truth in Travel’ (la verdad en los viajes) y está enfocada en personas que viajan constantemente con interés en actividades de ocio.

Sus contenidos son especializados desde lo último en hoteles, los mejores destinos turísticos del mundo, restaurantes, spas, y hasta viajes de aventura.

Cada año, más de 600 mil lectores de Condé Nast, alrededor del mundo, votan por sus destinos favoritos, hoteles, resorts, islas, cruceros, aerolíneas y aeropuertos, y resaltan mediante encuestas lo mejor de cada categoría.

Para este año, el periodo de votaciones fue de marzo a junio y los resultados serán publicados en la edición impresa y online del mes de noviembre de la revista Condé Nast Traveler. Esta es la edición 33 de la encuesta que se realiza desde 1987.

En 2013 San Miguel de Allende recibió el galardón como ‘Best city in the World’ (Mejor ciudad el mundo), en 2016 ocupó el 5° sitio en la misma categoría; en 2017 se reconoció con el ‘Best Small City Outside US’ (Mejor ciudad pequeña fuera de los Estados Unidos), mientras que en 2018 se distinguió con el ‘Best Small City in the World’ (Mejor Ciudad Pequeña del Mundo).

