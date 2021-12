“Es posible que ómicron ya esté entre nosotros”: Secretario de Salud

León.- Mientras se llevan a cabo los estudios de los supuestos cinco casos de ómicron en Guanajuato para definir si son positivos, el Secretario de Salud, Daniel Díaz, reveló que es posible que la variante ya esté en el Estado.

A penas iniciando la semana cuando la noche del lunes se dieron a conocer 2 supuestos casos de ómicron diagnosticados en un laboratorio privado de León. El martes en la mañana también un hombre dijo que en su familia había 5 personas diagnosticadas con esta variante en la ciudad. La noticia alertó a las autoridades y a la ciudadanía.

Respecto a esto, la Secretaría de Salud informó que se les hizo una prueba PCR a los pacientes que habrían dado positivo al virus para que la muestra sea enviada al InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) en la ciudad de México para ser analizadas.

Mientras eso sucede, el Secretario de Salud, Daniel Díaz, dijo en entrevista con TV4 esta mañana, que es posible que la variante ómicron ya esté en Guanajuato.

“Ómicron está ya en más de 100 países en el mundo, ya está en México desde hace algunas semanas y es muy probable que, como llego delta, llegue ómicron en cualquier momento o posiblemente ya está circulando entre nosotros”.

El Secretario señaló que la única institución que es capaz de diagnosticar a una persona con una variante es el InDRE, ni siquiera el laboratorio estatal de Salud Pública puede hacerlo.

Informó que desde el 26 de noviembre pasado han enviado muestras la institución, pero no han recibido reportes positivos de la mutación. Esto no quiere decir que no haya casos, aclaró.

¿Qué pasó con el laboratorio?

La dependencia explicó que “durante la verificación del laboratorio privado se detectaron deficiencias en su proceso de notificación, además los kits de análisis usados para el virus Sars-Cov-2 y sus diferentes variables, no son para ómicron”.

El Secretario informó que el laboratorio se encuentra siendo supervisado por la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección de Epidemiología.

“Ellos (el laboratorio), saben que es un padecimiento de notificación inmediata y obligatorio para nosotros poder hacer el estudio de los contactos y pues bueno, parece que está incumpliendo con ellos”, comentó.

Si la compañía privada llevó a cabo el proceso de acuerdo a la normatividad no tendrán ninguna sanción, pero de lo contrario se dejarán las observaciones correspondientes las cuales deberán solventarse para seguir funcionando, explicó el doctor Daniel Díaz.



PR