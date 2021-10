"Es lo más espantoso que he vivido": Botello denuncia tortura en su detención

Bárbara Botello salió nuevamente a la luz, esta vez para anunciar que interpuso dos demandas ante la Fiscalía General de la República. Su abogado Alejandro Ochoa explicó que son dos carpetas las que están abiertas: una por no respetar la suspensión definitiva, que prohíbe la detención del inculpado hasta que termine el juicio, y la otra por tortura.

“Los derechos elementales fueron pisoteados en mi perjuicio. Se apartaron totalmente de la legalidad y del protocolo que existe para tener una orden de aprehensión”, dijo Botello.

La expresidenta municipal convocó a una rueda de prensa para dar los detalles de sus demandas

También mostró un video en el que se ve el momento de la captura. La exalcaldesa iba en su camioneta, y al momento de bajar aparece un hombre que la toma por sorpresa, la somete y la sube a otro vehículo, sin identificarse como autoridad. La expresidenta pensó que se trataba de un secuestro. Comentó que solo le dijeron: “Vente Barbarita”.

“Llegan y me someten. Me suben el brazo hacia arriba, me aprietan el estómago y no me dejan ni hablar, ni nada. Me meten a un vehículo, me agarran de los cabellos las mujeres que estaban ahí, me agachan. En ese momento crees que te están secuestrando. Es lo más espantoso que he vivido”, cuenta en una rueda de prensa.

Bárbara Botello fue detenida el 30 de mayo del 2019 en su domicilio, en el Club Golf La Hacienda

Bárbara asegura que la torturaron. Pues al momento de cerrar la puerta del vehículo le pegaron con la puerta, y sufrió una lesión notoria. Demandó que violaron sus derechos humanos.

La expresidenta dijo que las autoridades estatales no respetaron el momento legal en el que se encontraba antes de ser capturada. La abogada fue detenida por peculado el 30 de mayo del 2019, pero ella explica que en ese entonces tenía una suspensión definitiva, esto quiere decir que no la podían capturar hasta que el juicio llegara a su fin, pues había interpuesto un amparo. Dijo que nadie debe ser tratado como ella ha sido agredida.

“Han hecho uso de todo el aparato del estado para lastimarme. Han intervenido mis teléfonos. Han difundido mis conversaciones privadas, me han seguido, me han espiado a través de redes sociales. Han dañado a mi familia, a mis hijos, a mis amigos”, expresó la exalcaldesa.

La abogada aseguró que su detención y el proceso legal que vivido han sido episodios muy difíciles

Las dos demandas recaerán sobre quienes resulten responsables, dice. Pero confirmó que el fiscal de Guanajuato estaba enterado de la situación. Por eso responsabilizó al gobernador Diego Sinhue, y al fiscal general Carlos Zamarripa si algo le sucedía. Botello mencionó que ha tenido que defenderse de acusaciones y amenazas durante cinco años.

Actualmente las dos carpetas de investigación están en proceso. La Fiscalía General de la República le pidió reunir las suficientes pruebas para ganar las demandas.

Sobre las acusaciones hacia Roberto Pesquera, extesorero de León, y Amílcar López exdirector de Movilidad durante su mandato (2012-2015) Bárbara lamentó que las autoridades persiguieran a todos sus colaboradores, dijo que interrumpieron su tranquilidad y la de sus familias al involucrarlos.

IO