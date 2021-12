"Es difícil encontrar trabajo": haitianos enfrentan desconfianza de los leoneses

León-. Aislados en un domicilio sin muebles vive un grupo de haitianos provenientes del estado de Chiapas. Llevan escasamente dos semanas en Guanajuato y ya se enfrentan a un problema que les complica su situación: la desconfianza de los ciudadanos de León.

Agrupados con sus familias, encontraron un refugio en una casa rústica de no más de cinco cuartos, en la calle Independencia del Barrio de San Miguel.

Por cada cuarto deben de pagar mil 200 pesos mensuales, renta que no les es fácil conseguir a lo largo de los días, precisamente por esa falta de confianza.

De hecho no saben si el dueño de la vivienda les podrá seguir rentando el lugar. De lo contrario, se vería obligados a salir.

El 8 de diciembre llegaron en un autobús enviado por Migración desde Tapachula, como muchos otros de sus paisanos, que arriban a la capital del calzado sin tener certeza de su siguiente destino en los días próximos.

Buscaron un refugio y encontraron la Casa del Migrante Galilea, que se ubica en la esquina de Independencia y Río Balsas.

Casa del Migrante Galilea en León

"Migración estaba trayendo a las personas a muchas ciudades, y nos trajeron acá. No nos dicen a qué ciudades, nos tren en el bus. Cuando llegamos fuimos a la casa Galilea, y nos trajeron aquí. Es difícil pagar, pero les es más difícil a las personas que no están trabajando. En Estados Unidos no están recibiendo a los migrantes por ahora, nuestra intención es ir allá", señaló Jhon, uno de los pocos que hablan castellano en el grupo.

"Muchas personas están saliendo de Haití porque no hay seguridad, corre peligro la vida de la gente. Allá no hay seguridad porque tiene problemas políticos y económicos. Por eso salimos para ir a buscar una vida mejor", dijo.

Aun con las dificultades que se encuentran en México, lo prefieren, pues considera que es de más riesgo permanecer en su país.

Jefferson fue de los que pudieron obtener un empleo en una fábrica de colchones local.

Al hablar de la situación que viven, indicó que les es difícil encontrar trabajo debido a que los empleadores no los quieren contratar.

"Las personas que se quedan a vivir sufren porque hay muchas personas en las calles con armas para matar. Hay muchos grupos bandidos y problemas políticos", expresó.

"Somos nuevos aquí, no sabemos cómo están las cosas, no sabemos cómo funciona. Ahorita queremos quedarnos aquí en León. Yo trabajo en la construcción, soy albañil, pero trabajo en cualquier cosa. Ahorita trabajo en una colchonería, hacemos colchones, pero aquí es difícil conseguir trabajo porque no nos tienen confianza".

La incertidumbre los mantiene un tanto estáticos. Quienes no encuentran trabajos están dispuestos a trabajar en lo que sea con tal de conseguir recursos para sobrevivir.

Por lo pronto, buscan en sitios alrededor de la ciudad, donde tienen la esperanza de que en algún momento lo encontrarán.

