Error sacar a la Fiera de su guarida; Diego aprueba se invierta en el Nou Camp

Considera el gobernador Diego Sinhue que es la mejor opción de Grupo Pachuca invertirle al Estadio León, pues los estadios no los llenan la gente de palcos, sino que los llena el pueblo que llega a pie, en bicicleta o en camión. (Foto: Especial)

León.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que sería un error sacar al equipo de futbol de León de su estadio.

Destacó que la opción de Grupo Pachuca de invertirle al tradicionalmente llamado Nou Camp es la mejor decisión , debido a que la afición está acostumbrada a su actual casa.

"El Estadio León es de un particular llamado Grupo Pachuca y si le van a invertir, ojalá, pues es muy céntrica la ubicación, no vaya a pasar como las Chivas que el Jalisco se llenaba, lo sacaron al Omnilife y le quedó muy lejos a la gente, los estadios no los llena la gente de palcos, los llena el pueblo que llega a pie, en bicicleta, en camión, entonces sacar los estadios de los centros de las ciudades es un error", comentó.

En cuanto al terreno que compró Grupo Pachuca al Gobierno del Estado, dijo que lo siguen pagando y podrán construir algunos de sus diversos proyectos.

"Lo está pagando Grupo Pachuca, se tiene que revisar qué proyecto realizarían allí, si es que se esperan para hacer un nuevo estadio o realizan algún otro proyecto deportivo, recordemos que Grupo Pachuca tiene La Esmeralda, pero aún tiene muchos proyectos a futuro, hay que esperar a ver que sucede".

En cuanto al Estadio Sergio León Chávez, declaró que le urge a Irapuato la llegada de un equipo de futbol profesional, y expresó que el municipio tiene el apoyo del gobierno para destrabar

los problemas legales del Estadio Sergio León Chávez.

"Urge un equipo para Irapuato, ya le dije a la Alcaldesa (Lorena Alfaro) que cuentan con todo el apoyo del Estado, Irapuato se merece sinceramente un equipo de Primera División, es una gran ciudad, el Estadio está para recibir futbol profesional".

"Tendremos que resolver los problemas legales y que se pueda volver a acondicionar, yo creo que la afición de Irapuato merece un equipo y cuentan con el apoyo del Estado, si le invertiríamos lo que requiera el municipio, es un tema de orgullo para la afición, tienen más merecimientos que muchos equipos que están en Primera División, que no llenan sus estadios, no tienen afición, que los mantienen en condiciones artificiales, en Irapuato se tiene una gran afición que no depende de otras ciudades", concluyó.

JP