Ernesto Prieto exige se investigue y se deslinden responsabilidades en Profeco

Guanajuato.- El presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Ernesto Prieto Gallardo, exigió que se hagan las investigaciones correspondientes y que se deslinden responsabilidades sobre las supuestas anomalías en la Procuraduría Federal del Consumidor dirigida por el leonés Ricardo Sheffield Padilla.

Declaró que serán las autoridades las que determinarán si existen malos manejos en la dependencia, la cual hasta el momento ha demostrado caminar con normalidad.

"En el supuesto sin conceder de que hubiera alguna cuestión que investigar, que aclarar por una supuesta irregularidad o violación a la ley, pues que se hagan las investigaciones correspondientes y que se deslinden responsabilidades, esto último siempre lo digo, cuando me preguntan sobre una supuesta irregularidad o violación a la ley de algún compañero de partido, siempre voy a decir que se investigue y se deslinden responsabilidades".

Sobre la investigación de la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción, quien denunció que el Procurador es supuestamente socio, junto con sus subordinados de un hotel spa en Tlacotalpan, Veracruz, el Presidente de Morena en el Estado detalló que no cree en dicha investigación debido a que son detractores de la Cuarta Transformación comandados por Claudio X González.

"No es mi afán en este caso dar por cierto que el compañero cometió una violación a la ley o una irregularidad, todo lo contrario, yo deseo que salga bien librado de estos señalamientos".

"Mexicanos Contra la Corrupción son una organización fachada de los adversarios del presidente López Obrador encabezada por Claudio X González, ellos atacan al Presidente, son adversarios declarados de la Cuarta Transformación, su investigación carece de objetividad, sobretodo esta investigación de los negocios del compañero Ricardo Sheffield, tengo mis dudas de que la información sea verdadera y auténtica"

Dijo que será una decisión personal de Ricardo Sheffield el retirarse de la Profeco por un tiempo, mientras la Función Pública resuelve las denuncias ciudadanas que existen y que llevaron a la Secretaría de Gobernación a realizar cambios en tres directores de primer nivel.

"Es una decisión del compañero Ricardo Sheffield, es su decisión, yo no veo que se vaya a beneficiar una investigación si se quita de Profeco, es decisión de él, lo que él considere".

Enfatizó que la imagen de Morena en Guanajuato no se ve afectada, pues todo son presunciones hasta el momento.

"Son suposiciones, no hay nada en concreto, ni firme, esperaremos a que las instancias resuelvan si hay elementos, algo qué perseguir, si no, hasta el momento no hay nada firme en contra de Ricardo, en la política los chismes y las acusaciones abundan y la gran mayoría de las veces no tienen fundamentos", concluyó.

JP