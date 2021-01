Erick pidió con mentiras un auto prestado, lo usó para robar en León

"Buen día. Hace poco han robado un carro, no ha sido un asalto sino una persona que abusó de nuestra confianza. Erick Guerra Tobías es su nombre; primero llegó hablando casual con Martín y acto seguido pidió prestado el auto para hacer una entrega en Centro Max de un supuesto trabajo, diciendo que no tardaba y regresaría en poco tiempo a devolverlo y no lo hizo", inicia la publicación de Sandra en la red social.