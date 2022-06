Entre cuatro dejan en coma hombre tras pleito vial en Celaya

Celaya.- Un video donde se ve a un grupo de hombres golpeando a otra persona circuló en redes. En las imágenes se observa cómo los cuatro agresores se bajan de un auto para acercarse a un hombre en la banqueta y golpearlo entre todos hasta dejarlo en coma.

"Ven, ven, ven", insisten en repetidas ocasiones dos mujeres a un hombre que jalan de la camisa para que no se involucre en el pleito que está a punto de ocurrir. Pero a la distancia, aparecen entrando en la escena otro grupo de hombres sin nadie para detenerlos.

Caminan con velocidad hacia un señor parado en la banqueta y de pronto uno le lanza con fuerza la lata de cerveza y lo golpea en la cabeza. Otro, vestido con chamarra de cuero lo derriba de un golpe en la cien.

Otros dos hombres se acercan y uno de ellos le da un golpe en la cabeza y luego el otro hace lo mismo. Los cuatro se toman turnos para agredir al señor inmóvil en el suelo con los brazos extendidos y bocarriba.

Solo una persona se acerca a intervenir. Una mujer, una de las que estaba deteniendo al primero para que no peleara, lo deja para acercarse al grupo de agresores e intentar detener la pelea sin verse afectada.

"No, no, no!, exclama metiendo las manos para alejarlos. El hombre sigue estático en el suelo.

Porfin lo dejan, pero siguen buscando pleito ahora con otro hombre cerca. De pronto, y ante la insistencia de la gente que llegó para intervenir, se alejan mientras la mujer pide en varias ocasiones "Llámale a la ambulancia".

Sobre el motivo de la agresión, este es desconocido, sin embargo, se presume que pudo haberse tratado de un pleito vial. El hombre herido fue identificado como Fernando de 42 años.

El accidente ocurrió al parecer la madrugada del domingo en la calle Mariano Abasolo y bulevar Adolfo López Mateos.

