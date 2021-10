Enrique Iglesias cautiva a León

Más de 4 mil fans ovacionaron la gran entrada del cantante entre un espectáculo de luces y fuegos artificiales perfectamente sincronizados que dieron inicio al esperado concierto de Enrique Iglesias en la Velaria de la Feria de León.

A pesar que el concierto inició 40 minutos más tarde de lo previsto, eso no fue impedimento para que los fanáticos del cantante disfrutarán de un gran espectáculo.

Enrique Iglesias inició el concierto con sus grandes éxitos en inglés, vestido con su característica camisa y jeans negros. El cantante cautivó a los presentes con sus sensuales movimientos sobre el escenario.

La primera canción de la noche fue ‘Move to Miami’. El espectáculo continuó con la imagen del cantante en dos enormes pantallas para entonar ‘Heartbeat’ y ‘I like how it feels’. El público quedó maravillado con la voz y energía del español que recorría el escenario y aprovechaba para establecer contacto con sus seguidoras que se encontraban en las primeras filas.

Tras miradas coquetas del cantante hacia su público, el español bromeó tocando provocativamente su trasero, momento que quedó inmortalizado en videos subidos a las redes sociales:

Otro momento memorable durante el concierto fue cuando el cantante presentó con sus músicos un set acústico con los temas ’Loco’ y ‘Perdedor’, tema que comparte con el músico Marco Antonio Solís y fue coreado con bastante sentimiento por sus seguidoras. Enrique Iglesias se entrego en el escenario y disfrutó bromeando con sus músicos.

Grandes temas como ‘Duele el corazón’, ‘El Baño’ y ‘Súbeme la radio’ también fueron aplaudidas y coreadas por los espectadores.

El español permitió a sus fans tener mayor contacto con él, tanto que se acercaba a ellas para que tuvieran la oportunidad de capturar el momento con sus celulares, e incluso, como suele hacerlo en sus shows, subió a una fan al escenario. Los momentos románticos se hicieron presentes con la balada más aclamada del cantante: ‘Héroe’ canción por la que muchas chicas lloraron de principio a fin. Un momento mágico fue cuando el público encendió las linternas de sus teléfonos para iluminar al compás de la canción ‘Nunca te olvidaré’.

En la memoria de los presentes quedará guardado el recuerdo del español que terminó el show con su éxito ‘I like it’ y antes de despedirse de las tierras leonesas, regaló la imagen de un beso a la bandera mexicana.