Enrique camina kilómetros para tener internet en el cerro del Gigante

León-. ¿Oye, tú has sentido los temblores aquí en el Gigante? Le preguntamos a Enrique, contesta "no, bueno, no mucho, es que yo no soy de aquí, vivo más para allá", ¿y qué estás haciendo acá?, "vine a agarrar el internet", responde. Sentado en una esquina y asoleado, Kike relata la falta de conectividad en el cerro.

Enrique, de 15 años, estudiante de tercero de secundaria, tiene que caminar cerca de cinco kilómetros para tener internet. Vive en Cañadita, una comunidad que está a media hora aproximadamente de Sauz Seco, en el cerro del Gigante.

Comunidad Sauz Seco, comunidad a donde va Kike para tomar internet, se ubica a unos cinco kilómetros de Cañadita

La conectividad para Kike y su familia no es fácil. Cuenta que a veces la señal no llega hasta donde él vive "a veces falla", dice. Cuando sucede eso, él o sus familiares tienen que desplazarse a Sauz Seco.

Incluso varios adolescentes asisten seguido ahí para colgarse de la red. El escenario es increíble: todo juntos, en hilera, checan su Facebook, cuenta. "Hay veces que están aquí todos (mis amigos)", detalla Kike.

El internet está conectado a lo que parece una torre o una antena de color gris. Lo que cualquier persona podría identificar como un poste, es la señal de internet para la comunidad.

En contra esquina de donde está sentado Enrique está la antena de señal de internet

A un costado hay un local rodeado de bardas, con un fondo rural pintado a mano. Ahí se sienta Kike. Lo que empezó como un testimonio sobre los últimos temblores que han sacudido al cerro del Gigante, terminó en una foto capturada de un chico tomando internet en el cerro.

INTERNET EN COMUNIDADES

Hasta abril del 2020 solo 55 de las 95 delegaciones rurales en León tienen acceso a internet, de acuerdo con la Dirección de Innovación que cita Milenio.

El titular de la dependencia Omar Silva Palancares explicó que ha sido un poco difícil llevar este servicio a las comunidades por el difícil acceso para llevar el servicio satelital o de microondas.

Calle El Chilillo, frente a la antena de señal de internet

Con el acceso a internet de estas 55 comunidades de León se cubre el 60% de la población rural, es decir, cerca de 108 mil personas, según la Dirección de Innovación; para esto se invirtió 15 millones de pesos.

7 DE CADA 10 VIVEN EN POBREZA EN LEÓN

El Observatorio Ciudadano de León reveló esta semana que actualmente 7 de cada 10 leoneses viven en pobreza, y se localizan en zonas urbanas. Son 669 mil 307 personas las que viven en pobreza por ingreso, ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional, según el informe del Coneval de 2016.

Captura de pantalla de la presentación del Observatorio Ciudadano de León (OCL)

Otro informe más reciente de Pobreza y Evaluación 2020 del Coneval, apunta que en Guanajuato el 80.3% de la población vive en pobreza o vulnerabilidad por carencia de ingresos, hasta el 2018. Aunque del 2008 al 2018 hubo una disminución de 4.6 puntos porcentuales, pasando del 84.9% al 80.3%.

Enrique, 15 años, estudiante de tercero de secundaria

¿DÓNDE ESTÁ CAÑADITA?

Cañadita, la comunidad donde vive Kike, se ubica a 14 kilómetros del centro de León. Está a 25 minutos en auto. Para llegar ahí se toma camino desde el templo de Alfaro rumbo al cerro del Gigante, está cerca de la comunidad Sauz Seco.