Enjaulan hasta los focos para que no se los roben

León.- Para que no se quedaran sin luz afuera de las casas, los vecinos de la colonia Casa Blanca en León tuvieron que ponerle jaulas a sus focos. Los adictos al cristal, droga conocida también como criko, los robaban con tanta frecuencia para consumir la sustancia, que la única forma de evitar que se los llevaran fue soldando con fierro alrededor de ellos.

Casa Blanca es una colonia en el norte de León. Las vialidades que la rodean (bulevar Campestre, avenida Las Torres y avenida López Mateos) conducen a zonas de alta afluencia económica, pero la realidad dentro de este vecindario es distinta. Lo que comenzó con un problema de robo de focos para drogarse es hoy un problema de inseguridad.

Hace 6 años, antes que Casa Blanca fuera escenario de asesinatos, el principal problema eran las pandillas y el consumo de drogas. Las actividades delincuenciales con el fin de satisfacer las adicciones ya no existen, pero la evidencia de que alguna vez las hubo permanecen.

En la calle Lorenzo Barcelata hay dos casas que tienen enjaulados los focos de las fachadas. Los vecinos de ahí platican que antes había gente que se los robaba para drogarse, por eso algunos optaron por rodearlos con una soldadura de fierro.

Otras casas que no tomaron esta medida simplemente dejaron de ponerlos. Aunque ya no existe ese problema, la costumbre permaneció y al día de hoy muchas viviendas ya no tienen luz las cocheras.

Un joven en una tienda de abarrotes plática que el responsable de que los vecinos hayan tomado estas medidas es uno al que le decían "El Cuadrado".

"Era un muchacho que se robaba los focos, pero ya no está aquí, no sé qué le pasó. Ya no está aquí", comenta.

Recuerda que ese fue un problema de hace muchos años, pero que con el tiempo dejó de pasar con frecuencia. Sigue sucediendo, pero solo de vez en cuando. Casa Blanca se convirtió en una colonia unida, los vecinos ya tienen un grupo de WhatsApp y hasta se avisan si un perro se perdió o si ven algo sospechoso.

Del robo de focos a los asesinatos

En la colonia Casa Blanca, como en la mayoría, hay una iglesia, tortillería, carnicería, abarrotes, un terreno para jugar fútbol y un oxxo. Pero lo que la hace diferente del resto son los recientes homicidios que los colonos han atestiguado, si no ahí, entonces en la colonia La Margarita. A ambas solo las separa una calle.

"Ya uno no sabe si son cohetes o son balazos", platica uno de los vecinos.

En los 5 meses que van del año, Casa Blanca se volvió escena de al menos 5 asesinatos

El más reciente ocurrió el 8 de mayo de este año. Daniel Cleto de 27 años estaba jugando en las maquinitas de afuera de una tienda de abarrotes en La Margarita cuando lo mataron. Unos hombres armados llegaron en moto y le dispararon. Eran las 11:30 de la noche. Las maquinitas ya fueron retiradas del lugar.

Antes, el viernes 22 de abril, Christian, que ya está vinculado por homicidio y robo calificado, asesinó a Luis. Eran las 5:00 de la tarde, Christian tocó la puerta de su víctima y comenzó a platicar con él, la conversación terminó con la muerte de Luis y el agresor y su cómplice huyendo de la escena.

En un intento por escapar, chocaron un vehículo y tuvieron que bajarse para emprender la huida a pie. A la altura de una cancha de fútbol, interceptaron a un hombre que manejaba un auto y le quitaron su vehículo. Lo atraparon cuando amagó a otra persona más al intentar despojarlo de su moto.

Previo a este hecho, el jueves 31 de marzo, un hombre que estaba saliendo de un Oxxo ubicado sobre la calle Julián Carrillo en esquina con el bulevar López Mateos murió a balazos. El hecho se registró en la colonia Las Margaritas, la cual está separada solo por una calle de la colonia Casa Blanca. Le dispararon al menos 10 veces.

Ese mismo mes, el 26 de marzo a la 1:00 de la tarde, otro hombre murió al ser atacado por hombres armados. Le dispararon en la cabeza cuando iba saliendo de una tienda de abarrotes.

Solo 3 días antes, otro homicidio había golpeado a la colonia. El 23 de marzo un hombre que viajaba en bicicleta murió por heridas de arma de fuego. Eran las 9 de la noche, iba sobre la avenida Salida a Los Gómez, casi esquina con Juan Nepomuceno cuando los vecinos escucharon las balas. Al salir encontraron a la víctima herida en el suelo. Paramédicos confirmaron su deceso.

