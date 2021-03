Enfrentamientos, discusiones y definiciones; Morena designa candidaturas en GTO

Guanajuato.- Este martes en la Ciudad de México, y en un escenario de fuertes discusiones e intentos de imposiciones, Morena definió los perfiles que contenderán en este proceso electoral, luego de que este partido político ha llevado al límite la selección de sus candidatos y candidatas para los 46 ayuntamientos, las 36 diputaciones locales y las 15 diputaciones federales.

De forma inicial, se había informado que sería este pasado 20 de marzo cuando Morena estatal diera a conocer el bloque de sus candidatos y candidatas que contenderán para este proceso electoral. Sin embargo, Morena nacional determinó aplazar la fecha límite de presentación para el 26 de marzo, justamente el mismo día en el que la autoridad electoral local (IEEG) tiene como fecha límite para el registro de postulantes.

Y con estas fechas establecidas, todas las personas que aspiran a participar en la jornada electoral venidera fueron convocadas en un cuarto de guerra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena este martes 23 de marzo, en donde se asentó la mesa de negociaciones más extensa (y definitiva) de sus jornadas de selección de contendientes.

A mediados de marzo, con el arribo del parlamentario zacatecano Oscar Rafael Novella Macías, quien fue designado por Mario Delgado como delegado especial para coordinar las elecciones en el estado, comenzaron diversas mesas de negociación con los diferentes grupos y corrientes morenistas en la entidad, principalmente con gente de Ernesto Prieto y Alma Alcaraz.

Sin embargo, el encuentro de este martes, que inició desde las 11:00 a.m. y que hasta el momento no ha finalizado, es donde se logra la articulación de la estructura de candidatos y candidatas de Morena en el estado de Guanajuato, aunque no fue una conformación de andamiaje del gusto de todos.

LA DISCUSIÓN

Una fuente que estuvo en la reunión confirmó a La Silla Rota que Ricardo Sheffield Padilla, ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y aspirante declarado a la presidencia municipal de León, quiso imponer a sus perfiles en las candidaturas a las alcaldías de Guanajuato capital, Irapuato y Silao. Pero Sheffield se topó con la desaprobación de Ricardo García Oseguera (operador financiero y estratega de Morena) y también con la de Miguel Ángel Chico Herrera, diputado federal por Irapuato.

Luego de media hora de discusiones, acusaciones y gritos, finalmente Ricardo Sheffield decidió abandonar la mesa de negociación y dejar como representante a Daniel Nieto Martínez, su asistente particular.

Otro municipio que conllevó mucho tiempo de discusión fue Guanajuato capital, pues se habló sobre la posibilidad de cambiar el género (por tercera vez) para la contienda. Originalmente se estableció que fuera mujer, pero después se cambió a hombre. En este entendido Roberto Loya Hernández y Oscar Aguayo Arredondo se pronunciaron abiertamente para participar por la candidatura, pero todo cambió este martes.

En esta reunión se contempló que el género cambiará nuevamente a mujer, y en este escenario se analizaron los perfiles de Ma. Del Carmen Cano Canchola (quien ha sido líder sindical de la Universidad de Guanajuato), Paloma Robles Lacayo (fue candidata por el PRD a la alcaldía de la capital en 2018) y Magdalena Rosales Cruz (actual diputada por Celaya, pero que cambió su residencia).

Siendo las 21:00 horas, aún no está oficializado nada. Este encuentro se ha significado la revelación de alianzas y traiciones, donde Alma Alcaraz y Ernesto Prieto están demostrando sus capacidades de respaldo consolidadas con Morena nacional y sus virtudes para lograr consensos.

