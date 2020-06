Encuentran muerto a Don Gilberto, a unos minutos de donde desapareció

Hoy martes 2 de junio alrededor de la siete de la noche fue localizado el cuerpo sin vida de Gilberto Padrón, el guanajuatense de 60 años que desapareció el pasado sábado 30 de mayo cerca de las 7 de la noche en el bulevar Euquerio Guerrero de Guanajuato capital.

Las primeras indagatorias confirman que su cuerpo fue encontrado en una casa cerca del barrio de Jalapita, a unos 15 minutos caminando de donde fue visto por última vez. Asimismo, extraoficialmente trasciende que la propiedad en donde encontraron el cuerpo, pertenece a una amiga de Gilberto y que él visitaba con frecuencia dicha casa que estaba en renta.

Agentes y peritos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato ya se encuentra en el lugar de los hechos investigando el caso.

De acuerdo a la información disponible, se conoce que tiempo atrás el mismo Gilberto Padrón ya había sufrido un atentado que lo privó de su libertad por un lapso de tiempo. De cuyo hecho se desconocen detalles oficiales.

Caso Gilberto Padrón

Lo que recuerdan de él es que llevaba puesto un pantalón beige, camisa blanca, zapato tenis, además de traer su celular y su cartera. Así describen sus familiares a Don Gilberto, un señor de 60 años que desapareció en Guanajuato capital.

Este sábado fue el último día que sus familiares lo vieron, así lo platicaron para el periódico Correo. De una caminata a una desaparición, es el caso de Gilberto Padrón, quien vivía con su hermana.

Su familia vivió horas de angustia y desesperación. El día de su desaparición le avisó a su hermana que saldría a tirar la basura, y que después iría a caminar por la Glorieta Santa Fe, un lugar que Gilberto frecuentaba para despejarse. Pasaron las horas y no llegaba, la preocupación ya estaba a la puerta, sus parientes comenzaron con la búsqueda ese mismo día, primero le marcaron a su celular, pero no contestó. El teléfono estaba apagado, cuando intentaron rastrar la ubicación el celular no daba señal, no estaba encendido.

Lo que significaba un paseo se convirtió en una búsqueda. Don Gilberto normalmente iba a dejar la basura a los contenedores cercanos a la Universidad de León, cuentan los familiares. Después daba unas cuantas vueltas a la glorieta, no pasaba de esa zona.

A Don Gilberto lo describen como un señor robusto, moreno, con una estatura de un metro y 65 centímetros, ceja poblada y poco cabello. En su cartel de búsqueda se lee: desapareció en el bulevar Euquerio Guerrero en la ciudad de Guanajuato, el día 30 de mayo de 2020 alrededor de las 7:00 p.m., vestía un pantalón beige y camisa blanca, salió a caminar y no volvió a casa. Ayúdanos a encontrarlo: 477-110-9270.





