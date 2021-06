Encuentran más patitos heridos por Presa de la Olla; uno estaba en una bolsa

Guanajuato.- Animalistas se movilizaron para ayudar a un patito bebé y otro pato adulto que habían sido abandonados. Se cree que el pequeño había sido abandonado pues estaba dentro de una bolsa de plástico de supermercado.

Un animalista se encontró a los dos patos cerca de la Presa de la Olla pero fuera de su ambiente natural por lo que pidió ayuda al cuerpo de Bomberos Simub Voluntarios. Los rescatistas atendieron el reporte de manera inmediata y juntos llevaron a los animales a recibir atención veterinaria.

Los profesionales los examinaron para asegurarse de que estuvieran a salvo. Al pato adulto le realizaron pruebas de sangre.

Esta no es la primera vez que una situación de este tipo sucede en la ciudad capital. Hace un mes vecinos de la Presa de la Olla denunciaron que había varios patos muertos fuera y dentro de la presa.

Se contaron al menos 14 patos, algunos estaban desplumados, enterrados y otros solo flotando. Después del reporte llegaron elementos de la Policía Ambiental que trasladaron los cuerpos a el Centro de Control Animal donde investigarían las causas de la muerte de patos.

Activistas animalistas y veterinarios explican que la dieta de estos animales es especial, no pueden comer cualquier tipo de alimento. Por eso recalcan la importancia de no tratar de darles de comer y en caso de darle alimentos permitidos no lanzarlos al agua pues pueden contaminar su ambiente.

En el caso de los 14 patos muertos, testigos compartieron sus testimonios y señalaron como sospechosa responsable a una mujer. Poco antes de encontrar los cuerpos la señora bajaba desde lejos para darles comida. Algunos creen que pudo haber sido un envenenamiento.

PR