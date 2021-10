Encuentran a Fátima con vida; había desaparecido tras abordar un taxi en León

León.- Fátima del Carmen García Alvarado, quien llevaba dos días desaparecida, está de vuelta en casa. Un familiar informó a este medio que se encuentra en buen estado de salud.

Los hechos

El 28 de octubre, se emitió el protocolo Alba donde alertaban a la ciudadanía de Guanajuato sobre la desaparición de una mujer de 18 años de edad. Fátima, originaria de La Piedad, Michoacán dejó de tener contacto con su familia el 27 de octubre por la noche.

La fuente le comentó a La Silla Rota que lo último que habían sabido de ella es que, la madrugada de ese día, había abordado un taxi ejecutivo afuera de un supermercado ubicado frente a La Salle Bajío campus Campestre, universidad donde estudia.

Fátima es alumna de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia y en ese momento se encontraba viviendo en León para cursar sus estudios de licenciatura. La noticia de su desaparición preocupó al alumnado, maestros y demás comunidad universitaria, quienes usaron el hashtag #TeBuscamosFátima para segmentar en redes sociales la información de la joven.

Organizaciones estudiantiles como He for She La Salle, que buscan la igualdad de género, se sumaron a la búsqueda. Por la noche de ayer, pocas horas previas a la noticia de su localización, la universidad emitió un comunicado donde manifestaban su preocupación por el bienestar de Fátima.

Mientras los ciudadanos compartían su ficha de búsqueda, la Fiscalía General del Estado ya estaba atendiendo el caso.

Cerca de las 10 de la noche del día de ayer, se supo que Fátima del Carmen ya había sido encontrada. La universitaria está saludable, señala un familiar, y en casa con sus seres queridos.

