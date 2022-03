Encerrados y en abandono, rescatan a dos niños de 6 y 4 años

Celaya.- Elementos de la Policía Municipal rescataron a dos menores de 6 y 4 años de edad que se encontraban encerrados en aparente abandono en una vivienda en obra negra en la colonia Moctezuma, de esta ciudad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) informó que la madrugada del lunes recibió un reporte al número de emergencia 911 de que dos menores estaban en situación de abandono en una vivienda en obra negra y pedían auxilio.

Los agentes se dirigieron a la calle Durango y Tepic de la mencionada colonia, quienes vieron a través de una ventana de una casa en obra negra, a dos menores de edad en aparente estado de abandono, descuidados y asustados.

"Los niños fueron catalogados como presuntas víctimas de maltrato, por lo cual de inmediato se activaron los protocolos de protección a menores en situación de riesgo y se solicitó la presencia de paramédicos de la unidad A-2 de Bomberos", señaló la SSCC.

Los policías ingresaron al inmueble, la puerta principal solamente tenía sobrepuesto un candado, y luego de revisar a los pequeños se supo que estaban estables físicamente, uno de ellos con moretones en los dedos de los pies y el otro con una contusión en la cabeza, sin ser de riesgo.

Se realizó una revisión al inmueble y se determinó que la vivienda no era habitable, no tenía servicios básicos, ni baño funcional, sin muebles, además de que no había comida ni agua.

Los menores fueron resguardados y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) para que realice las investigaciones correspondientes y se determine el futuro de las víctimas.

JJ/CM