En video, Maya Nazor revela qué la enamoró de de Santa Fe Klan

Guanajuato-. La novia del fenómeno musical guanajuatense, Santa Fe Klan, Maya Nazor, hizo un video para los seguidores de sus redes sociales, donde contestó preguntas sobre su vida personal.

Una de las preguntas más solicitadas fue ¿Qué le llamó la atención del cantante, Ángel Quezada? a lo que ella respondió que, aunque fueron muchas cosas, ella se fijó principalmente en su nobleza y en su corazón.

"Fueron muchas cosas que me llamaron la atención de él. Antes de yo conocerlo en persona me llamaba mucho la atención su nobleza".

"Y las cosas que platicábamos, a veces platicábamos temas profundos, y entonces yo decía: ¡wow, me interesa!, está padre que cuenta como en otras cosas, y tenía como muchos intereses que yo también tenía".

Maya Nazor es de Cuernavaca Morelos, y está a punto de cumplir 23 años. En su video da algunos detalles sobre la forma en que conoció a Ángel.

Reconoció que en muy poco tiempo se sintió "a gusto" con el joven originario de Guanajuato capital.

"Y después, cuando lo conocí en persona. Ustedes no me van a dejar mentir: el corazón de Ángel se nota a kilómetros. Y yo sé que toda la gente que lo quiere, se da cuenta de eso, y por eso lo quieren, y por eso lo apoyan", comentó.

"Y pues así me pasó, desde el momento en que lo conocí, dije: ¡no puede ser! Llevaba cinco minutos hablando con él, estaba al lado mío, estábamos en un carro, y yo dije: qué bonito corazón tiene. Me hice chiquita, sentía que él y yo éramos así como dos niños, así, chiquititos y creo que eso fue lo primero que me llamó la atención de él".

Cuando le hicieron el comentario: "Elige entre tener dinero suficiente o tener al hombre promedio, económico, pero que te ame", afirmó que para ella es más importante tener a alguien que la ame.

"Creo que es algo que, si le preguntan a la mayoría de las personas, prefieren el amor que el dinero".

"Y pues esa es mi respuesta: yo prefieren estar con alguien que me ame, que alguien que tenga un montón de dinero y no me ame. Entonces, yo prefiero el amor que el dinero un millón de veces".

