"En vez de organizar una fiesta, le voy a hacer un altar de muertos"

León-. Cada que Anahí nombra a su hermana Dulce Ivana su mirada se nubla y su voz se corta. Solo se ven sus ojos, tiene un cubrebocas. Con eso dice todo, detrás se esconde la nostalgia de dar vuelta atrás y recordar el feminicidio de una chica de 16 años. "Me siento muy rara porque el 2 de noviembre ves que es Día de Muertos y es su cumpleaños, cumpliría 17 años".

Anahí está sentada en el Arco de la Calzada, cortando flores para su hermana. Bajo los rayos del sol ella y cerca de 40 mujeres arman la ofrenda para las víctimas de feminicidio. El colectivo REDefine Guanajuato convocó a las mujeres que quisieran apoyar en la elaboración de un altar para recordar a quienes perdieron la vida violentamente. Este 31 de octubre Anahí hace un altar para su hermana a unos días de su cumpleaños.

"Cumpliría 17 años, ahí está –apunta el marco con la fotografía de Dulce- entonces pues sí se me viene así, como en vez de poderle organizar una fiesta le voy a hacer un altar de muertos, yo ayer se lo hice en mi casa y me puse a pensar eso, como puede ser que el otro año le estábamos organizando algo y este año me toca hacerle su altar, es algo que no lo crees", platica Anahí.

Fátima y Natalia, primas de Dulce Ivana

Dulce Ivana fue asesinada y calcinada por Antonio, su "amigo". Fue el 10 de diciembre del 2019 cuando fueron juntos a que ella se inscribiera a la preparatoria. La última vez que los vieron caminaban por la colonia Valle del Sol. El 19 de diciembre la esperanza de encontrarla viva terminó. Su cuerpo estaba calcinado en un baldío de la comunidad Mesa de Ibarrilla.

Tres días después del hallazgo lo que más sorprendía es que a Dulce le había quitado la vida su "amigo". El que la llamaba "gorda" de cariño y con el que colgó varias fotos en sus redes sociales.

"Lo que sí sé es que el chavo es un drogadicto", confiesa Anahí al hablar de Antonio. Platica que tal vez la asesinó bajo los influjos de alguna droga, aunque resaltó que eso no tiene justificación. Anahí lo conocía "vista", dice que nunca estuvo de acuerdo con que Dulce "se juntara" con chicos más grandes que ella. "No era ni su novio, dentro de lo que cabe la trataba bien, de hecho él tenía novia. Como que si la estimaba, a veces ella trabajaba y él iba a dejarle un agua, comida".

ANTONIO SERÁ JUZGADO COMO "PARTICIPANTE", NO COMO AUTOR INTELECTUAL

"Aquí no se ve mucha justicia", revela Anahí. Antonio fue detenido el 21 de diciembre del 2019, tres días después del hallazgo de Dulce. Su propio padre fue quien lo entregó a las autoridades. Hoy calla, y se retracta, dice la hermana de Dulce. La Fiscalía de Guanajuato, en las palabras de la familiar, dice no tener las pruebas suficientes. En el proceso penal Antonio será juzgado como participante, no como autor intelectual.

"Ya terminó la investigación pero aquí no se ve mucha justicia porque es muy posible que salga, así te lo digo. Porque él no está como autor intelectual, sino como participante, entonces si se va a juicio le van a dar de 15 a 30 años, más de 30 no, eso es imposible. Si no, hasta es posible que salga".

El hecho de que a Antonio lo entregara su padre, fue un acto que quedó grabado en los periódicos. Muchos lo calificaron como un hecho increíble. Después se arrepintió y se retractó.

"El papá sí lo entregó y todo pero se retractó, desgraciadamente tiene el derecho de retractarse y si el papá ya no quiere hablar y no quiere hablar él tiene todo el derecho de callar. Su papá todo lo trata con los abogados, de él y de nosotros".

"Va salir el chavo, va volver a matar", dice Anahí con una voz desesperada. El hallazgo del cuerpo, la compañía de Antonio y el hecho de que su papá lo haya señalado como el asesino son pruebas que la Fiscalía recopiló. Para sus familiares "es evidente que él fue". Sin embargo, una vuelta en el discurso del padre lo cambió todo.

"Es evidente que él fue, y ahorita traemos un coraje con el papá del chavo porque está negando todo, o sea que va pasar: va salir el chavo, va volver a matar. Al cabo tiene a su papi que todo le da, paga abogados, a nosotros no nos da la cara". Yo no defendería a un asesino", platica la hermana de Dulce Ivana.

En medio de este escenario, la Fiscalía dice que no hay pruebas. Así lo confirmó Anahí.

"Se me hace una estupidez que porque la calcinó no hay evidencias, como no hay pruebas en sí, él tiene más beneficios. Todo estaría bien, pero como el papá se retractó, dice que él nunca lo entregó (a su hijo Antonio). Es un cobarde".

"Hemos pensado que hasta el papá lo ayudo, todo se te viene a la mente. (Antonio) tuvo 10 días para saber lo que iba a hacer y cómo lo iba hacer".

En los próximos días los familiares de Dulce se reunirán con su abogado para ver los avances del caso. Aunque su hermana relató que el caso no es muy prometedor.

Con 23 años y las ganas de hacer justicia por su hermana, Anahí se enfrentó a respuestas de la Fiscalía como: "me decían que estaba con el novio, ella ni siquiera tenía novio". Hoy, a casi un año de su muerte se reúne con los colectivos feministas para hacer un altar en honor a su hermana y las demás víctimas. Dice que a partir de esta pérdida se ha unido al movimiento, acude a marchas y protestas para alzar la voz.

Dulce Ivana cumpliría 17 años este 2 de noviembre.