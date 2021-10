En una semana detienen a mas de 2 mil personas en León

N O S O N V A C A C I O N E S

Acata las indicaciones de los cuerpos de seguridad de NO estar en la calle, es por tu seguridad y la de tu familia.

Esta medida de permanecer en el hogar es la más efectiva para evitar la propagación del #COVID19??.#QuédateEnCasa?? pic.twitter.com/6XM3ZMwyIJ