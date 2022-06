"En ti confío Jalpa": apuestan inversionistas por un rincón mágico de Guanajuato

Es un pueblo con fe. Tiene historia, arquitectura colonial y comida típica con personalidad. Jalpa de Cánovas, localizado en un rincón de Guanajuato -en la rayita con Jalisco-, se ha convertido en la gran apuesta de los guanajuatenses.

Inversionistas y habitantes hablan de sus proyectos y explican por qué este rincón de Guanajuato está llamado a ser un lugar especial con encanto.

"¡Este es una chulada de pueblo! Siempre ha estado bonito, pero ahora más", dijo Rigoberto Vera, de 64 años, habitante de Jalpa. "Hay restaurantes, hoteles y mucha iluminación en las noches. Las calles están arregladas y limpias. Yo me encargo de barrer todos los días porque no queremos tener basura tirada". Rigoberto tiene fe en Jalpa. "Este debe ser un pueblo mágico muy limpio. Queremos que nos visite la gente para no estar tan solitos y que haya movimiento. ¡Vengan a Jalpa! A probar la comida y a pasear un rato", platicó.

La nueva joya de Guanajuato es Jalpa de Cánovas. Tiene una iglesia hermosa construida por el inglés Luis Long, zonas naturales para el turismo de aventura y viejas haciendas coloniales en sus alrededores.

"La gente quiere probar los sabores de la región": Ana Garnica

Ana Garnica, originaria de la Ciudad de México y dueña del Hotel Boutique La Galera, lleva más de 3 años radicando en el poblado. En ese lapso han tenido un posicionamiento orgánico entre los turistas y habitantes gracias al boca en boca. "Lo que sucedió la primera vez, antes de abrir, fue que estábamos terminando la decoración y varias cosas, en un momento el área de Turismo nos pidió fotos del hotel y las colocaron en sus redes, de ahí mucha gente nos empezó a buscar para venirse con nosotros".

"De ahí nos vimos un poco orillados a abrir las puertas y comenzamos operaciones, aunque todavía nos faltaban detalles, pero la gente nos decía que eso no les importaba ya que con las fotos que habían visto era suficiente y estaba bien".

Una de las claves para el éxito de La Galera ha sido la combinación equilibrada entre su concepto y la región de Jalpa de Cánovas.

"Lo que la gente quiere es probar los sabores de la región y eso yo creo que es también algo que distingue a La Galera que de repente como que alguien dice pues cómo vas a ofrecer chilaquiles o cómo vas a ofrecer carnita en chile, le digo: pues deja que pruebes, no la hago yo, lo hace la gente de aquí".

¿Cómo nació la idea de hacer un Hotel Boutique? Ana recuerda que su historia con Jalpa de Cánovas comenzó desde 2001 cuando acudía frecuentemente al lugar debido a que la familia de su suegro es originaria de ahí.

"En ese año comencé a ir a Jalpa, y la verdad desde que lo conocí no se vislumbraba como Pueblo Mágico, comenzó a gustarme ese pueblo porque desde que llegas es una sensación de quietud, tranquilidad, el pueblo es muy limpio y la gente es amable. A mí me sorprendió muchísimo ver ese templo tan bonito, tan cuidado, tan actual. Ahorita ya tiene varios retoques y está más cuidado", comentó Ana.

Ana confiesa que al momento de que Jalpa de Cánovas obtuvo el título de Pueblo Mágico, ella no se enteró inmediatamente, fue gracias a su esposo el que le dio la noticia en 2012. "Entendíamos el porqué del título, es un poblado que tiene magia, tiene algo que te encanta, al enterarnos en ese momento nos sorprendió mucho el nombramiento".

"Decíamos: si tiene todo el ´feeling´ para que sea pueblo mágico, pero no tiene toda la infraestructura. No había ni siquiera hoteles, cuando íbamos de visita nos teníamos que quedar o en Cañada de negros o en Manuel Doblado que no me gustaba nada pero esos eran como los únicos lugares. Después de eso nos quedamos en Cañada de negros que era como mi lugar favorito para quedarme cuando íbamos y una vez que nosotros compramos el predio en Jalpa la verdad es que la intención era tener un lugar que cumpliera con esa necesidad como nosotros que busca un buen hospedaje en un lugar tranquilo. Entonces yo creo que eso fue lo que definió mucho la pauta que tomamos. Al principio no era como con la idea de que fuera así, sino que pensábamos que fuera nuestra casa de campo y nada más pero de repente se empezaron a dar las cosas y dijimos: vamos a compartir el lugar, es muy bonito para que vengamos una vez al mes, yo creo que vale más la pena compartir".

Desde su punto de vista, Ana Garnica percibe a Jalpa de Cánovas como un San Miguel de Allende en sus inicios, ya que cada vez hay personas de alto nivel que deciden visitar Jalpa y sobre todo invertir en el lugar. "Yo creo que el pueblo tiene un buen nivel, porque hasta su hospedaje más sencillo lo veo lindo. Me he quedado en otros hoteles del poblado y la verdad que no tengo queja. Creo que el turista que va puede tener un buen hospedaje por un buen precio", relató.

"Hay raíces familiares"

Una de las personas que ha creído en Jalpa de Canovas es Aldo Márquez Becerra, quien tiene raíces familiares en este pueblo mágico.

"Jalpa sin lugar a dudas es uno de los mejores pueblos mágicos no solo de Guanajuato sino del país, en esta zona hay de todo para disfrutar un buen fin de semana, grandes zonas verdes, edificaciones históricas, una comida deliciosa, turismo de aventura y una muy buena oferta hotelera para relajarse", dijo.

"En Jalpa hay raíces familiares que nos hicieron voltear para acá, hace unos años con la familia buscamos en muchas partes cercanas a León un terreno familiar para poder reunirnos los fines de semana y cuando vimos la tranquilidad de la zona no lo pensamos dos veces y aquí estamos", señaló.

Aldo Márquez Becerra está convencido que Jalpa tiene un gran potencial.

"El pueblo mágico de Jalpa se ha convertido en un referente de nuestro estado, cada día más turistas que llegan en busca del turismo de aventura, del ecoturismo, de donde relajarse un fin de semana o simplemente venir un día comer rico y caminar en la plaza vienen a Jalpa", expresó.

Las voces de algunos de los prestadores de servicio que radican en la ciudad narran cómo dieron con Jalpa de Cánovas y el crecimiento orgánico de sus negocios.

"Lo más atractivo de Jalpa es el área gastronómica": Silvia Murillo

Lo que comenzó como un negocio de la familia en el año 2015 hoy es una opción más de hospedaje para los turistas en Jalpa de Cánovas. Silvia Murillo, gerente del Hotel Puerta del Jardín recuerda que poco a poco y con todo el esfuerzo de su familia, originaria de ese poblado, su negocio ha crecido considerablemente, aunque continúa en recuperación tras la llegada de la pandemia por covid-19.

"Al momento de que llega la pandemia el hotel estuvo cerrado tres meses y fue un retroceso. Después volvimos a abrir, pero a la fecha no ha sido igual, poco a poquito se está reactivando, pero no ha sido como antes", dijo en entrevista.

Silvia recuerda cómo se concibió la idea de tener su propio negocio. Todo nació de la necesidad de contar con hospedaje en el poblado, pues no había opciones de pasar la noche para los visitantes o turistas que querían extender su estadía.

"Aquí la construcción se adaptó para el hotel, de hecho, se están construyeron nuevas habitaciones y la verdad es que el hotel está rodeado de naturaleza, de muchos árboles y es un lugar muy atractivo para los visitantes, muy agradable para llegar a descansar. Ahorita ya tenemos 10 habitaciones".

"Dentro de los servicios que ofrece el hotel está un jardín destinado a eventos sociales de cualquier tipo, además del área para acampar, para hacer meditación o yoga. Además de contar con una terraza que se presta para disfrutar de las noches estrelladas o de los eclipses", dijo.

Desde su perspectiva, el programa de Pueblos Mágicos ha sido determinante para el posicionamiento de Jalpa de Cánovas a nivel nacional. Pues debido a ese factor el lugar ha sido más promocionado y ha derivado en una mayor afluencia de turistas.

"Yo creo que lo más atractivo de Jalpa es el área gastronómica, la parte histórica también tiene un peso muy importante y el área natural también se distingue pues tenemos una nogalera, las presas, tenemos un entorno verde y natural. Para mí esas son las cosas más valiosas que tiene el pueblo", comentó.

"Jalpa tiene mucho potencial, todo lo que se ha venido haciendo se ha hecho de forma ordenada. Todavía faltan muchos servicios, pero yo creo que en 10 años sí puede ser ya un destino consolidado y un destino favorito de todo el estado".

"Yo vendo a Jalpa y Jalpa me vende a mí": Lolita Cabrera

Lolita Cabrera ha sabido sacar provecho a los principales frutos de Jalpa de Cánovas: el membrillo, la nuez y la zarzamora. Desde hace 9 años endulza el paladar de sus habitantes con su negocio Mermeladas Caseras Braniff. Mismo nombre con el que pronto abrirá una boutique de dulces típicos.

Desde que comenzó su propio negocio ella sola se encarga de fabricar su producto. Es decir, es la encargada de fabricar su producto, envasarlo y etiquetarlo. Esto la ha llevado a ganarse el premio estatal al mérito laboral en 2016 por innovación y mejora en el producto. Además, el año pasado obtuvó el distintivo marca GTO , consolidándose como una marca destacada en la región. "Lo artesanal o casero no está peleado con la normativa y no por ser una sola persona es imposible, todo se puede".

La historia de Mermeladas caseras Braniff comenzó un año después de que Jalpa de Cánovas obtuviera el título de Pueblo Mágico.

"Yo voy a la par del título, mi papá (cronista de Jalpa de Cánovas) y yo vimos la necesidad de hacer un producto. Él tenía su colección de archivos fotográficos y yo estuve con él en la recolección de esos archivos. Posteriormente él abre su colección como una especie de museo y yo le ayudaba en sus recorridos. Digamos que también conozco la historia de Jalpa".

"Ahí detectamos la necesidad de tener un producto artesanal porque la gente lo pedía. Aquí en Jalpa ya se hacía el Ate de Membrillo pero desafortunadamente la temporada de lluvias aquí es muy corta y de ella dependemos para hacerlo. Fue ahí que nos vimos en la necesidad de pensar en otro producto elaborado con nuez que pudiera destacar. Entonces por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico hicieron un convenio con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y abrieron la convocatoria para ver quién quería asistir a unas capacitaciones de elaboración de dulces y conservas. Asistimos alrededor de 30 señoras y nos preguntaron que quién era la que quería seguir, ahí lamentablemente yo fui la única".

"Entonces yo me fui por los licores y las mermeladas, en ese tiempo yo solo hacía el licor de nogal y de nuez con eso empecé. Conforme fue avanzando el tiempo tuve que contratar unos ingenieros porque me explotan las botellas, y no sabía porque ocurría eso. Ya en una capacitación impartida por los ingenieros en alimentos me enseñaron lo que es la fermentación, las temperaturas y fue así cómo empecé a hacerlo más formal no deja de ser casero ni artesanal pero sí un poco más formal".

Lolita es testigo del impulso que ha tomado Jalpa de Cánovas tras su nombramiento como Pueblo Mágico. Pues recuerda que antes mucha gente los visitaba por el templo y una de sus haciendas, pero en los últimos dos años ha visto como la gastronomía ha sido la favorita de los turistas.

"Yo me he fijado que ya la gente viene más por las experiencias en lo gastronómico. Sí han venido a las actividades cómo andar en caballo y todo eso pero yo notado que vienen más con uno o varios amigos. Por ejemplo, con en el restaurante Las Golondrinas, es de los más fuertes que hay ahorita en Jalpa, la gente viene exclusivamente a golondrinas te puedo decir que vienen solo a ese sitio y ya se van del poblado".

Lolita ha visto el comienzo de una nueva etapa en Jalpa de Cánovas, donde cada uno de los prestadores de servicio está tomando a su propia clientela. Dejándoles un buen sabor de boca a los visitantes para que regresen y compartan la experiencia con sus cercanos.

"Jalpa de Cánovas: un destino de descanso a futuro": Edgar Gamboa

El sector turístico fue el más golpeado por la pandemia de covid-19 en 2020. Y aunque en Jalpa de Cánovas no fue la excepción, sí ocurrió un efecto benéfico para los prestadores de servicio: Varias personas de León llegaron a vivir a este poblado mientras transcurrían los efectos de la pandemia.

Así lo dio a conocer Edgar Gamboa, dueño de la operadora ´Xalpa Xperience´ y organizador de las dos ediciones del Festival Taurino.

"Inclusive ya hay dentro de Jalpa varias inmobiliarias que están haciendo su desarrollo para que tú tengas tu casa aquí. Hay muchas personas de León que se vienen a vivir aquí en Jalpa y que ya tienen aquí su casa de descanso, además de tener sus negocios entonces creo que también se convertirá en un destino de descanso por todo lo natural que tiene".

Desde lo observado por él, este efecto ayudo positivamente a la economía local del poblado pues muchas personas llegaron a vivir temporalmente o definitivamente al lugar. Demostrando que ya es un Pueblo Mágico con varios servicios pues se pudo encarar la pandemia desde ahí.

"Realmente si tú te pones a verlo ya se hizo un corredor natural y cultural, con carreteras muy buenas. De la ciudad de León estamos a 50 minutos, entonces ya hemos logrado esa cercanía con los accesos que ya tenemos se puede disfrutar de toda la región", comentó Edgar en entrevista.

Él es originario de la Ciudad de México y ya lleva más de 20 años en León. Su historia con Jalpa se remonta en el mismo tiempo ya que por temas familiares visitaba el poblado de manera frecuente.

"Yo venía aquí porque familiares míos tenía una huerta de Nogales aquí en Jalpa, entonces realmente lo conozco bien. Prácticamente desde hace 20 años desde que llegué a León empecé a venir frecuentemente y pues ha ido evolucionando. Primero se dedicaba al 100% a un tema agrícola y poco a poco resaltaron todas las maravillas que tiene el pueblo, la historia que tiene los recursos que tiene fueron haciendo que se consolidara como un pueblo mágico. De hecho, este año se cumplen 10 años de tener el título de Pueblo Mágico y esto ha hecho que fuera cambiando el giro no nada más del tema agrícola, sino que también los productos y servicios han ido mejorando".

Debido a su conocimiento en el poblado, Edgar fue involucrándose poco a poco en los eventos que llegaban a Jalpa de Cánovas hasta convertirse en el organizador del Festival Taurino. Una atracción que va por su tercera edición en octubre del 2022.

Eso lo motivó a dar el siguiente paso y abrir la operadora ´Xalpa Xperience´, la cual ofrece viajes en kayac, viajes en globo y está próximo a sumar el rapel como parte de las actividades que ofrece.

"Xalpa Xperience" acaba de arrancar, llevamos unos meses, aunque yo traigo el antecedente del Festival (Taurino) ese sí yo llevo organizándolo desde hace dos años, y gracias a eso me vi en la necesidad de poder abrir una operadora para ofrecer los servicios. Estos meses hemos hecho ya varios viajes de kayaks y en globo. Ahí vamos como todo creciendo orgánicamente con todo el apoyo que nos han ido dando la gente y los prestadores de servicio de aquí".

Edgar también forma parte del Comité de Pueblos Mágicos como vocal de Educación y Tecnología. Dicho comité es presidido por su presidenta Norma López. A lo largo de los 10 años que lleva este nombramiento en Jalpa de Cánovas han percibido el fortalecimiento que ha hecho el municipio de Purísima y la infraestructura que se ha destinado para llegar más fácil desde todos los lugares con los que colinda.

"Afortunadamente creo que ha sido un crecimiento orgánico, ha sido exponencial, no hemos perdido la esencia por culpa de un crecimiento que no pueda ser controlado. Por ejemplo el restaurante Las Golondrinas o el restaurante Camino Viejo, todos estos prestadores de servicio han ido creciendo conforme el pueblo ha ido avanzando y en sí de una manera orgánica porque se sigue manteniendo la esencia de lo que es Jalpa, un pueblo muy tranquilo, donde puedes caminar".

Pero Jalpa de Cánovas todavía tiene varios retos por afrontar. Desde el punto de vista de Edgar, las actividades extremas, los restaurantes y varios lugares representativos del poblado se mantienen abiertos en fin de semana, pero no así entre semana porque la complicación de mantenerlos operando tanto tiempo.

"Ojalá en otros 5 años yo te pueda decir que estamos abiertos con gente todos los días, yo creo que ese es el siguiente reto para Jalpa: aumentar los servicios. Hoy también hemos logrado tener eventos de boda con los restaurantes dentro de esos espacios que hemos ido generando y eso ha ayudado mucho. Yo creo que ese sería el siguiente reto y el crecimiento orgánico poco a poco de una manera sencilla pero constante", comentó.

"Jalpa de Cánovas no debe perder su esencia": Guillermo Montemayor

Llegar a Jalpa de Cánovas es sentarte en una banca de la Plaza, comer una nieve de Don Toño, degustar una empanada jalpense o en uno de los restaurantes que concentras la gastronomía más emblemática del poblado. Esa es la mejor forma de pasar un día en este Pueblo Mágico para Guillermo Montemayor, dueño de la cafetería y librería Molino Viejo.

El negocio que comenzó hace 6 años arrancó ofreciendo desayunos, comidas y cenas. Al llegar la pandemia por covid-19 se vieron obligados a cerrar sus puertas durante un año y medio. Pero esto fue un paso a la evolución de su concepto. Tras su reapertura en abril del 2021 se volvió una librería-cafetería donde ahora sirven sándwiches calientes, malteadas y frappés.

Guillermo tiene 68 años y es originario de León. En entrevista recuerda su historia con este lugar: "Yo venía seguido a Jalpa porque el papá de unas amigas tenía una huerta de membrillos por acá. Entonces vine un par de veces y luego me acordé de eso y vine con mi familia y pues la verdad yo no sabía bien dónde estaba no había muchos letreros no había muchos servicios de nada solamente había una taquería y bueno la iglesia siempre será un icono es una iglesia hecha por Luis Long".

"Realmente en Jalpa no había muchas cosas, el lugar pues era muy sencilla no había zonas peatonales no había nada Y a partir de que una amiga una amiga se viene a vivir aquí pues empezamos a venir mucho más seguido hasta que nombra pueblo mágico y se piensa transformar totalmente la comunidad porque ni siquiera es pueblo Bueno si es pueblo pero pero es una comunidad donde en Jalpa Jalpa solo hay 800 habitantes las comunidades aledañas".

Guillermo recuerda que a la par, muchos de sus amigos comenzaron a visitar más a menudo, debido a lo apacible. Disfrutaban tanto de la tranquilidad que terminaron abriendo su negocio.

"Actualmente este Pueblo Mágico es sede de muchos eventos, uno de ellos es la carrera de bicicletas en fines de semana que tiene como resultado la presencia de más de 250 de ellos que consumen en la carretera. El clima aquí es muy padre, todo está verde por todos lados y muchos negocios han abierto y han crecido con la oferta de los visitantes".

Guillermo conoce a la perfección mucho de la historia de Jalpa de Cánovas debido a que se dedica a hacer televisión, a través de una serie llamada ´Esta historia´ transmitida por TV4 buscan recuperar las raíces del lugar con las generaciones más jóvenes.

"La gente no se acuerda de muchísimos personajes de Guanajuato: Luis Long, María Greever, Efrén Hernández, Efraín Huerta, Juan Nepomuceno Herrera y Hermenegildo Bustos entonces pues sí me gusta muchísimo la historia y hemos estado haciendo esta serie que ha pasado no solamente por todo TV4 sino por canal 22 por TV UNAM también hemos hecho la serie de joyas arqueológicas de Guanajuato y varias producciones para difundir y fomentar el conocimiento".

Desde su trinchera, Guillermo busca difundir la historia de Jalpa de Cánovas. Uno de esos esfuerzos fue la proyección de un documental para explicarle a toda la gente del pueblo lo que significaba el surrealismo y quienes son los máximos exponentes de dicha corriente en México y el mundo. También hay exposiciones de jardinería o exposiciones al interior de la hacienda todos los sábados para explicar el origen de todos los objetos que ahí se encuentran. Todo con la intención de enaltecer las raíces del poblado entre sus habitantes.

¿Cómo espera ver Jalpa de Cánovas en los próximos 10 años? A Guillermo le gustaría que este lugar no perdiera su esencia. Y es que con la llegada de más personas que quieran instalar ahí su casa de campo espera que no terminen volviéndola en un concepto urbano como las grandes ciudades.

"Que conserve toda su vocación agrícola, en todos los alrededores que la gente aquí en Xalapa tenga más oportunidades para sus hijos a la hora de estudiar porque bueno aquí hasta la prepa terminan y luego ya se van a León o San Pancho o Purísima a los tecnológicos. Ojalá también hubiera una conexión más importante entre las diversas comunidades que están este aledañas. En fin, que la gente emprenda sus propios negocios sobre todo los chavos relacionados con todas estas cosas de valor cultural e histórico de la naturaleza", comentó.