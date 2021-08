En siete meses hubo 710 homicidios dolosos menos en el estado: Diego Sinhue

El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró, que en los primeros siete meses del año se han registrado 710 homicidios dolosos menos, con respecto al mismo periodo del año pasado.

"Seguimos trabajando en materia de seguridad, falta mucho por hacer, en la reunión de hoy por la mañana en la mesa de seguridad con los generales, se destacó que llevamos 710 homicidios dolosos menos con respecto al mismo periodo del año pasado"

Reconoció que no existe motivo para echar las campanas a vuelo, pero señaló que los resultados se están dando en el estado.

"No es suficiente aún, falta mucho, pero creo que se están notando poco a poco los logros, yo lo que pido es que nos pongamos a trabajar para que sigamos dando resultados, la gente espera mucho más del gobierno".

Sobre la investigación a un empresario guanajuatense por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, al cual se busca involucrar con el trabajo del titular de la Fiscalía del Estado, negó que exista tal situación y señaló que el mismo titular de la UIF Santiago Nieto le confirmó que no encontró nada.

"Hace un año fue esa investigación, hable con Santiago (Nieto) hace un año, y ya me había comentado que no habían encontrado nada, son temas entre particulares"

Dijo desconocer si dicha investigación al empresario guanajuatense se debe al poco éxito de la consulta popular en el estado Guanajuato, pero reiteró que seguirá insistiendo en una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre la seguridad del estado.

"No lo sé, en todo el trienio Guanajuato ha sido señalado constantemente, he pedido una cita con el presidente de la República para tratar la seguridad y varios temas como el Zapotillo, son muchos temas que necesitamos platicar con él, ya mandé por escrito una carta, ojalá y pronto nos dé la entrevista para aclarar estos temas".

Sobre la destitución del fiscal Carlos Zamarripa que ha solicitado el presidente en las mañaneras de manera reiterada, recalcó que desea tratar dicho tema con el mandatario federal, pero no le han confirmado nada en Palacio Nacional y añadió que respalda al fiscal para que continúe en el cargo.

"Pedí una cita en lo personal y también enviamos un escrito para dejar constancia de que la solicitamos, esperamos que pronto nos otorguen un espacio para platicar".

"Como siempre lo he dicho, él tiene la confianza, fue nombrado por el congreso como Fiscal, y yo espero que pronto se pueda concluir esta investigación, repito que desde el año pasado yo conocía el tema de la UIF, a mí me notificaron que no había elementos sobre Zamarripa, pero si van a investigar a más personajes, pues adelante, que le investiguen", concluyó.

JP