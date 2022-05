En San Miguel de Allende invitan a albañiles a unirse y crear microempresas

San Miguel de Allende.- El presidente municipal Mauricio Treja Pureco, dio a conocer las nuevas obras que esta última semana ha realizado el Gobierno Municipal en beneficio de la ciudadanía y su deseo de que los trabajadores de la construcción se integren en microempresas para que obtengan beneficios al construir las obras municipales.

El mandatario municipal invitó a los trabajadores de la construcción que trabajan de forma independiente o irregular, para que se acerquen al Municipio y puedan conformarse como una pequeña empresa (MIPyME), con su respectivo registro ante la Dirección de Desarrollo Económico, Relaciones Internacionales y ONG, para que puedan concursar para hacer las diversas obras de infraestructura municipales.

"El dinero de la obra pública queremos que también quede en manos de microempresarios como ustedes. Nada más necesitan la voluntad y nosotros les ayudamos a crear su propia empresa", manifestó Mauricio Trejo desde la comunidad de La Cuadrilla, al norponiente del municipio, donde anunció la nueva pavimentación con piedra bola en la calle principal.

Informó además que una obra más fue la electrificación en proceso que se está instalando en la comunidad El Tigre, donde ya se levantaron varios postes a lo largo de la calle principal.

Otro camino que ya está terminado es el acceso a la comunidad El Lindero, donde el mandatario municipal lo recorrió para verificar la calidad de esta obra de conectividad en la zona norte del municipio, en los límites con Dolores Hidalgo.

Otra comunidad beneficiada con nuevas obras fue Las Cañas, donde se rehabilitó la plaza principal, con su quiosco remozado, su explanada rehabilitada y con el mejoramiento de sus calles alrededor de este espacio público.

Otra vialidad que será embellecida con el estilo tradicional sanmiguelense es la calle Federico Montes de Oca en la colonia Independencia, donde el nuevo pavimento también será en piedra bola, lo que abona al rescate de la imagen colonial de este municipio.

Se realizan obras de electrificación en la comunidad El Tigre. (Foto: Especial)

De igual forma, en La Lagunilla muestra un avance la instalación de electrificación.

Trejo Pureco indicó que otro tema muy sensible es el desabasto de agua potable en las colonias junto a los nuevos fraccionamientos, y ya se está dando solución al problema en la colonia Jardines II, donde ya se instaló un tanque elevado, sobre la calle No Me Olvides.

Se instaló un tanque elevado en la colonia Jardines II. (Foto: Especial)

Y una obra más es la calle Golondrina en Residencial La Luz, donde se pavimentó y oficialmente fue entregada a los colonos en la parte alta de la zona urbana del municipio.

JP