En Romita llevan 10 días en cuarentena y comerciantes se manifiestan

En medio de una plaza y con pancartas de colores los comerciantes de Romita se manifestaron en contra de la cuarentena impuesta apenas hace 10 días a causa del coronavirus.

En los letreros decía "El pueblo manda", "Déjenos trabajar", "Con medidas podemos trabajar", "Exijo no se me violente mi garantía individual del trabajo" entre otras frases con las que intentan gritar que no pueden cumplir con el confinamiento.

Entre señoras, señores, jóvenes y niños se unieron para pedir al Gobierno Municipal que los deje continuar con sus labores, pues la misma gente confiesa que viven al día. Aunque es importante decir que Romita encabeza la lista de la tasa de contagios en las ciudades de Guanajuato.

En el periódico correo titularon: Golpea a Romita ola de contagios. Y en un gráfico se explica que a pesar de tener 23 casos de coronavirus en la ciudad, su tasa de personas infectadas es la más alta en el estado. La tasa es de 38.4 por cada 100 mil habitantes. Esto al medir el número de contagios entre grupo poblacional.

En Romita cerraron los negocios que no acataban las medidas sanitarias y además tenían concentración de gente, locales que no eran de primera necesidad (Foto: Reportito)

Romita apenas conoce el confinamiento, hasta hace poco era una de las ciudades que menos contagios tenían. Entre sus calles no se hablaba mucho del coronavirus, y apenas hace 10 días el Gobierno impuso la cuarenta a sus habitantes. Mientras que en la mayoría de los municipios a mediados de marzo se anunciaban las medidas sanitarias para controlar el virus. A solo 10 días de cuarentena los comerciantes ya se manifiestan.

En esta ciudad habitan casi 60 mil personas. Es un municipio pequeño que colinda con León, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo, Irapuato y Silao. Podría decirse que está en medio de ciudades con muchos contagios de Covid-19 y otras que no tienen ni siquiera un caso. Por ejemplo, León encabeza la lista con 123 casos, mientras que en Manuel Doblado y Cuerámaro no hay ninguno positivo.

Los comerciantes tuvieron diálogo con uno de los secretarios de Ayuntamiento quien les daría una fecha para reabrir sus negocios (Foto: Reportito)

Hasta ahora hay 23 personas con Covid en Romita, pero es curioso que todos los casos fueron por transmisión comunitaria. Quiere decir que el virus lo han portado entre los mismos habitantes, por no acatar las medidas y estar en las calles. Mientras que hay 3 casos sospechosos, 1 recuperado y 8 defunciones.

¿El confinamiento sigue? ¿Los habitantes cumplirán con el encierro? Por lo pronto, los comerciantes de Romita ya se manifestaron a solo 10 días de cumplir con la cuarentena.