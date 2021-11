En pozos a 125 metros de profundidad grupo criminal tiró cuerpos en Juventino

Juventino Rosas, Guanajuato.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en sus recorridos en el municipio de Juventino Rosas detectaron cuerpos que los criminales del Cártel de Santa Rosa de Lima han intentado desaparecer al tirarlos en pozos de agua de riego en la zona.

"Este es un pozo; aquí los malandros los utilizan para aventar cuerpos ya hemos descubierto varios pozos que contienen cuerpos", comentó un integrante del colectivo de Búsqueda Luz y Justicia en Juventino Rosas.

Integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas han descubierto que el Cártel de Santa Rosa de Lima arroja en los angostos pozos de agua de riego los cuerpos de sus víctimas para deshacerse de éstos, pues en el municipio de Juventino Rosas han hallado cuerpos a más de 125 metros de profundidad.

"Les ponen aceite, aceite para que resbalen; de hecho muchas tapaderas de aceite de casa en promedio tienen más o menos una profundidad de unos 150 metros", explicó uno de los integrantes del colectivo de Búsqueda Luz y Justicia en Juventino Rosas.

Hallan cuerpos en abril

En el pasado mes de abril fue encontrado el primer pozo con cuerpos dentro en la comunidad de San José de las Pilas, en el sitio sacaron los restos de tres personas. Posteriormente, el pasado 7 de octubre, fueron hallados el segundo y tercer pozos en la comunidad La Purísima; de uno sacaron los restos de seis personas y de otro, los restos de al menos cuatro más.

"Cuando sacamos pedazo por pedazo, con la esperanza de que sea uno de nuestros familiares nunca me imaginé buscar a mis hijos así y más en un pozo de agua. ¿Cómo los íbamos a sacar de ahí, cómo? y los han estado sacando pedacito por pedacito", dijo la madre de dos hijos desaparecidos en Juventino Rosas.

Familiares de seres queridos desaparecidos le pidieron ayuda a la Comisión Estatal de Búsqueda, pues rescatar cuerpos a esa profundidad y en un diámetro muy reducido es un trabajo muy complicado; consiguieron un cable de acero de más de 150 metros de largo, le colocaron un gancho en la punta, lo deslizaron y ya en la profundidad engancharon y sacaron los restos.

"Ya ahorita utilizan una polea pero al principio se jalan al pulso, entre varias personas hacíamos trabajo como de unas 30 personas para sacar un solo cuerpo", señaló un integrante del colectivo de Búsqueda Luz y Justicia en Juventino Rosas, Guanajuato.

Los integrantes del colectivo de búsqueda luego de que sacan los cuerpos realizan oración y antes de sellar los pozos les arrojan agua bendita.

"Para que esta gente no los vuelva a utilizar nosotros los sellamos con piedras y en ocasiones con cemento ya nos ha pasado que han sacado cuerpos y vuelven a utilizar el mismo pozo para ingresar cuerpos", comentó un integrante del colectivo Búsqueda Luz y Justicia.

Más de mil pozos

Un estudio de la UNAM señaló que en la región sureste del Bajío de Guanajuato que la conforman los municipios de Villagrán y Juventino Rosas, existen más de mil 100 pozos; estos municipios se consideran bastiones del grupo criminal fundado por José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

"De hecho nos llegó un estudio por medio de la UNAM al colectivo, el agua está muy contaminada pero mientras no encontremos esos cuerpos y no los saquemos va a estar igual", dijo un integrante del colectivo de Búsqueda Luz y Justicia, en Juventino Rosas.

Resalta el estudio que en toda la región aumentó el contenido de Nitrato, No3, en el 2019 lo que es superior al valor permitido por la Organización Mundial de la Salud.

Ante esta información el colectivo de búsqueda ha enfocado sus esfuerzos para ubicar más pozos con restos de personas desaparecidas en Juventino Rosas donde.

Despiden a policías municipales

La policía estatal se hizo cargo de la seguridad desde el pasado mes de octubre, pues despidieron a todos los policías municipales por sus presuntos nexos con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Una vez que entramos ya con la Policía Estatal a tomar el Mando Único asociaciones de buscadoras de sus familiares inmediatamente me interpelaron; esto a nosotros nos manda el mensaje que la Policía que estaba ahí ni siquiera permitía la búsqueda de personas", dijo Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato.

"No me toca juzgar a estas personas, pero sí hay referencias de que los levantó la Policía, no se registró su detención, y que no se sabe el paradero de algunas personas que de esta forma desaparecieron", dijo Fernando Gasca, presidente municipal de Juventino Rosas.

"Nosotros no buscamos culpables, nosotros no buscamos quién lo hizo, quién se los llevó, nosotros sólo los buscamos a ellos", dijo una madre de hijos desaparecidos en Juventino Rosas, Guanajuato.

