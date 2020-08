En León casi mil 500 mujeres sufren violencia en casa, con sus parejas

En León más de mil mujeres han estado a punto de ser asesinadas, en los últimos tres años. El Programa de Prevención y Atención a la Violencia Feminicida ha brindado mil 495 atenciones a las víctimas directas y a sus familias, desde el 2017, año en el que el Instituto Municipal de las Mujeres creó el Programa.

Mil mujeres al borde del feminicidio, así lo arrojan las cifras de este Programa. Es importante decir que la violencia psicológica también ha permeado en esta cuarentena, pues de abril a junio se han dado más de 800 atenciones de violencia psicológica, de acuerdo con lo que informó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) Mónica Maciel.

"En el segundo trimestre del año se han dado más de 800 atenciones de violencia psicológica que es la que más se ha presentado hasta la fecha, donde se refuerza las líneas y el acercamiento de las mujeres".

Feministas durante la manifestación de este domingo, afuera de la Presidencia Municipal

DAN DE BAJA A POLICÍAS QUE ACOSARON SEXUALMENTE A EVELYN

Esta declaración se hizo después de la manifestación pacífica que se realizó este domingo afuera de la Presidencia Municipal. En la que mujeres se sentaron en la plaza y alzaron consignas como "A mi también me gustan las mujeres y no las acoso", "Respeta mi existencia o espera resistencia", "Me cuidan mis amigas", "Ya basta, no más silencio". La manifestación fue convocada por Barrio Feminista, las chicas usaron su cubrebocas, hicieron filas, ruido y alzaron el puño.

Ante este movimiento, Mónica Maciel reiteró su apoyo.

"Estamos acompañando a las mujeres en su manifestación, porque es su derecho. Y en todo momento respetar los derechos humanos, en este caso a la libertad de expresión".

Barrio Feminista detalló que la manifestación sería pacífica, hablando "desde el amor y la ternura como postura y práctica política"

VIDEO/ LIBERAN A 22 FEMINISTAS DETENIDAS EN MANIFESTACIÓN POR EVELYN

Es importante decir que esta manifestación surge luego de que el 22 de agosto se detuviera a 22 mujeres y se agrediera a 4 reporteras en la manifestación contra el acoso sexual de policías municipales.

El caso que originó el enojo, fue la noche en que Evelyn salió de un bar de la Madero -14 de agosto-, y esperó en un coche mientras sus amigos cenaban. En ese momento los policías de la estación de Plaza Expiatorio se acercaron y la acosaron sexualmente, uno de ellos le propuso sexo oral o anal, narró que le tocaron sus partes íntimas. El caso de Evelyn sacudió una alerta en los colectivos feministas.

Así fue la protesta del 22 de agosto, en apoyo al acoso sexual que sufrió Evelyn por policías municipales

EL CASO EVELYN: UNA HISTORIA QUE ALERTÓ A COLECTIVOS FEMINISTAS

La ola de indignación y la manifestación del 22 de agosto, logró el despido de Juan Miguel y Eduardo Armando, dos de los policías implicados en el caso de Evelyn. Fueron dados de baja de la Corporación.

Ese mismo día el alcalde de León Héctor López Santillana se reunió con Evelyn y las cuatro reporteras agredidas, reconoció la denuncia que hicieron y se disculpó públicamente en sus redes sociales.

León ahora se enfrenta a un panorama de violencia contra las mujeres que ha aumentado durante el confinamiento. Y desde el 2017 más de mil mujeres han estado a punto de morir en manos de hombres feminicidas.