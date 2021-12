En la Final: ¿A quién le va Rafa Márquez, al Atlas o al León?

León.- En redes sociales, el destacado exjugador michoacano Rafael Márquez Álvarez felicitó desde Europa al equipo en el que se formó y retiró, al Atlas, después de saber que logró el pase a la Final del Torneo de Apertura 2021, equipo que no ha conocido lo que es una corona en Primera División desde hace 70 años, aunque se "olvidó" de felicitar el día anterior al equipo León, con el que logró su consagración como futbolista al ganar dos títulos del futbol mexicano.

El también "Cinco Copas" mexicano (Como Antonio "La Tota" Carbajal), Rafa Márquez radica actualmente en Europa, donde lleva a cabo cursos para convertirse en entrenador y como primer meta tiene dirigir a las fuerzas básicas del equipo español Barcelona.

A través de las redes sociales envió su mensaje: "Qué linda mañana de lunes, despertar acá del otro lado del charco y ver que han llegado a hasta la final, muchas felicidades Atlas".

Aunque también en alguna ocasión anterior, al arrancar el Torneo de Apertura 2021, hoy llamado Torneo Grita México 21, ya había manifestado que prefería ver campeón al Atlas que al Barcelona pues: "Soy atlista a morir".

El zamorano Rafa Márquez se formó y retiró con el equipo Atlas, aunque con el León logró dos títulos, el del Apertura 2013 ante frente al América y el de Clausura 2014 ante el Pachuca.

Cabe recordar que en su momento corrió el rumor en redes sociales de que Márquez Álvarez estuvo entre los prospectos para dirigir al León a la salida de Nacho Ambriz, aunque finamente se optó por la contratación de Ariel Holan, quien ha llevado en este Apertura 2021 al León a disputar la Final, por lo que se ve difícil que Rafa Márquez pueda sustituirlo para los siguientes torneos de la Liga MX.

Se espera ahora que, el próximo lunes, Rafa Márquez vuelva a enviar algún texto a través de su cuenta de Twitter, para felicitar al equipo de sus amores, el Atlas, o para deportivamente hacerlo también con el equipo con el que logró como jugador dos campeonato, el León.

Y si el León obtiene su noveno campeonato no lo vería mal, ya que un día previo a aquella Final del Torneo Guard1anes 2020, donde el León se coronó ante los Pumas, Rafa Márquez recordó, también desde Europa, su paso por el León al señalar: "Fueron épocas inolvidables con un bicampeonato. Estuve tres temporadas en León, la primera no me fue muy bien, pero la segunda y la tercera fueron magníficas".

Y añadió: Es una final ahora sí, entonces, quien haga mejor las cosas en noventa minutos se va a llevar el campeonato. Ojalá que el León haga muy bien las cosas, lo ha venido haciendo duran te toda la temporada, por algo quedó de súper líder. Creo que el fútbol al final no es de merecimientos, sino quien juega las finales para ganar y quien se equivoca menos". Y esa vez, el que jugó para ganar y se equivocó menos fue el León.

Por eso, la afición esmeralda espera que, así como ante Pumas logró en 2020 su octavo título, ahora obtenga el León su novena corona ante el Atlas.

El juego de Ida será este jueves a partir de las 21:00 horas en el Estadio León y el de Vuelta se realizará el domingo a partir de las 20:15 horas en el Jalisco.

JP