En junio de 2022 será la recuperación del sector restaurantero en León

León.- Helen Anaya, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera en León, declaró que para el primer semestre del próximo año, el sector espera estar recuperado con respecto a las ventas que tuvieron en el 2019.

Recordó que el año pasado la segunda ola de la pandemia ocasionó que se cancelaran eventos como el Festival del Globo y las reuniones decembrinas en las empresas, así como navideñas entre las familias, lo que provocó que las ventas cayeran hasta por debajo del 50%.

"El año pasado no tuvimos un buen cierre, estuvimos tristes con la pandemia, se nos fue la expectativa desde noviembre debido a que tuvimos un Festival del Globo Virtual, todos los eventos fueron híbridos y no se dieron las condiciones para tener un buen cierre de año".

"Ahorita este año fue mejor, seguimos en reactivación, no estamos todavía en recuperación, pero si las cosas marchan así, para el sector restaurantero yo creo que en el primer semestre del 2022 estaremos libres de todos los pasivos que pudimos haber creado y con una recuperación del sector al cien por ciento para julio del próximo año".

Reconoció que el sector que tendrá que esperar más tiempo es el de banquetes, pues la pandemia aún sigue impidiendo que se realicen fiestas masivas en la entidad y enfatizó que no esperan un retroceso en el semáforo epidemiológico que afecte la economía del sector.

"Sí estamos preocupados, pero también ocupados, sabemos que llegará a León la nueva variante del coronavirus, es inminente, ya está presente en muchos países, y lo que sucede en otras partes del mundo nos llega un poco diferido, pero nos llega, yo creo que tendremos que estar con las medidas de seguridad bien puestas y redoblar los esfuerzos sanitarios".

"Estaremos atentos con la Secretaría de Salud del estado por alguna nueva medida que tengamos que estar acatando, y de alguna manera sabemos que nos puede afectar porque en el primer semestre estaremos los restauranteros recuperándonos, los recintos tardarán un poco más, creemos que a partir del segundo semestre ya estaremos en la recuperación económica", dijo la empresaria.

Explicó que la mayoría de los socios de la Cámara restaurantera tienen seis meses de este año que ya no están consumiendo sus ahorros para mantener la planta laboral, y aclaró que el mercado ya está generando números negros para que los negocios tengan su punto de equilibrio.

"Tenemos más de seis meses que a los empresarios ya no les cuesta de su bolsillo estar manteniendo nóminas y gastos fijos, eso ha sido para nosotros oxígeno puro, no se ha podido recuperar las pérdidas del 2022, pero al menos ya no se están incrementando las pérdidas, eso es importante", concluyó.

PR