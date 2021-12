En Guanajuato hay 104 cadáveres en la fosa común

Guanajuato-. Los cadáveres de 104 personas que hasta el momento no han sido identificadas son resguardados en la fosa común, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Sin nombre ni apellido, pero con un estudio genético realizado, estos cuerpos están en manos de la autoridad porque no han sido reclamados.

El dato se dio a conocer en la comparecencia del Fiscal Carlos Zamarripa ante los diputados locales del estado, este miércoles. La autoridad aseguró que no hay una "crisis forense", y que cuentan con el espacio suficiente para resguardar los cuerpos sin identificar, que no hay más cuerpos de los que puedan atender en su laboratorio.

La diputada de Movimiento Ciudadano Dessire Ángel detalló este tema como uno de los que se trataron en la comparecencia. El fiscal les comentó a los diputados que el laboratorio de la Fiscalía donde se concentran los cuerpos es el único certificado para hacer estudios genéticos a nivel nacional.

Colectivos de búsqueda le hicieron llegar una carta a la diputada señalando que en Guanajuato hay 800 cadáveres sin identificar, pero esta cifra fue precisada por el fiscal y negó que se trata de tal cantidad, detallando que hasta el momento son 104 cuerpos los que aun no son reconocidos.

Aunque no se detalló por qué no han sido reclamados, los cuerpos pueden ir a la fosa común por no tener alguna identificación oficial con nombre y apellido de la persona, impidiendo que el proceso avance y que algún familiar pueda proceder a recogerlo.

50 JORNADAS DE BÚSQUEDA EN 25 LOCALIDADES

De julio a septiembre la Comisión Estatal de Búsqueda ha realizado 50 jornadas junto a colectivos y familiares de personas desaparecidas, en 25 localidades de Guanajuato.

En su último informe la dependencia detalla que se han recorrido 13 municipios de Guanajuato en compañía de 15 colectivos. En estas jornadas se han realizado 56 pozos de sondeo, se le llama así al acto de excavar con una pala para localizar cuerpos en predios.

De los 56 pozos de sondeo, 20 se han realizado en Celaya, 11 en Apaseo el Grande, 2 en Irapuato, 7 en Salamanca, 5 en San Francisco del Rincón, 3 en León, 3 en Juventino Rosas, 2 en Huanímaro, 2 en Salvatierra y 1 en Guanajuato capital.

En este mismo periodo se tiene el reporte de 139 personas desaparecidas: 22 mujeres y 117 hombres. Del total de las mujeres reportadas, 7 fueron localizadas con vida; de los hombres, 16 fueron hallados con vida y 1 muerto.

PIDEN UNA ENTREGA DIGNA

Los colectivos de búsqueda solicitaron a la Fiscalía a través de la diputada de MC que la entrega de los cuerpos de personas halladas sin vida sean entregados de forma digna, denunciando que se los dan en bolsas negras. Carlos Zamarripa respondió que se trata de bolsas especializadas y es parte del protocolo forense, los restos óseos los entregan en una caja de acrílico transparente, y depende de el estado del cuerpo este se entrega en un recipiente especializado, señaló que las entregas están grabadas.

La diputada del PRI Yulma Rocha le solicitó que recibiera a los colectivos de búsqueda, Zamarripa aseguró que cada bimestres la Fiscalía se reúne con ellos y los familiares.

IO