En Guanajuato aún hay lepra: una enfermedad del siglo III

En 6 estados del país aún hay lepra. Una enfermedad curable y poco frecuente en la población. Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Nuevo León y Coahuila son los estados en los que sobrevive esta enfermedad, de acuerdo con la Secretaria de Salud de la federación.

En Guanajuato 2 de cada 10 mil habitantes viven con esta enfermedad. Dentro de la prevalencia nacional, el estado es calificado con mediana carga (actualizado al 26 de enero de 2020).

La Secretaria de Salud de la Federación informó que en 2018 se registraron 388 casos en el país, de los cuales 102 fueron nuevos y el resto se mantenía en tratamiento médico. En 2019, la dependencia únicamente tenía confirmados 20 casos. La cifra no coincide con lo reportado por el estado de Guanajuato. Pues para este 2020 más de mil guanajuatenses viven con la enfermedad.

Si bien desde 1987, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a distribuir el medicamento para su cura, la lepra es vigente en países como Asia, América Latina y África (Foto: Especial).

Cabe recordar, que el último domingo de enero se conmemora el Día Mundial contra la Lepra, el cual fue instaurado en 1954. Aunque los casos de lepra han disminuido en México y poco se habla de ello, se podría pensar que la enfermedad ya no existe. Sin embargo aún hay personas que viven con la enfermedad, los cuales por desconocimiento la han propagado dentro de su círculo cercano.

¿Qué es la lepra?

Es una enfermedad infecciosa crónica, causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, pero puede afectar otros tejidos.

Para contagiarse se requiere que una persona sea susceptible a desarrollar la enfermedad, y además tenga una estrecha y prolongada convivencia con una persona enferma y que no se encuentre en tratamiento; que expulse bacterias al hablar, toser y respirar.

Las personas que padecen esta enfermedad y se encuentran en tratamiento, tienen menor probabilidad de contagiar a otras (Foto: Especial).

Los síntomas se pueden manifestar con manchas claras, rojizas, cobriza o quistes de diferentes formas y número, otra característica es que no existe dolor en la zona, no hay vello y falta de sudoración. Estas lesiones no sanan si no hasta después de semanas o meses. La zona más frecuente donde aparecen es; la cara, tronco y extremidades.





