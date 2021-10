En espera de un trasplante, Bryan cumple un sueño junto a los Bomberos

Bryan es un niño de 12 años originario de Celaya que tiene como ilusión convertirse en bombero y ayudar a quienes lo necesiten. Mientras lucha por ver su sueño cumplido, el menor se encuentra a la espera de recibir un trasplante de riñón.

Imagen de Bryan a bordo de la unidad de Bomberos en Celaya

El pequeño vio este anhelo cumplido gracias al apoyo del Gobierno Municipal así como del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA). Impulsándolo a afrontar los retos que le ha impuesto la vida a su corta edad, y ser un ejemplo de vida para la sociedad, fue nombrado Bombero Honorario por el H. Cuerpo de Bomberos de Celaya.

El contexto familiar y la historia de vida que rodea al menor, además de su deseo por superarse día a día y culminar sus estudios a pesar de la condición de salud que presenta, inspiró a la presidenta municipal, Elvira Paniagua, quien de inmediato realizó las acciones necesarias para que Bryan pudiera lograr uno de sus objetivos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como con el apoyo de representantes de INAEBA, se puso en marcha el proyecto “1, 2, 3 por Bryan”, mismo que tenía la finalidad de reconocer el esfuerzo que realiza diariamente el menor, así como brindarle una gran sorpresa emulando el juego de “las escondidas”, donde el personal de bomberos, después de una larga búsqueda, logró encontrarlo.

Un vehículo proveniente de la dirección de Protección Civil y Bomberos llegó hasta el domicilio de Bryan. Momentos después se activó la sirena y el claxon de la unidad, acción que emocionó al niño.

Lentamente, y sin hacer ruido para no ser descubiertos, elementos de esta dirección bajaron del vehículo, tocaron a la puerta, y al momento en que el pequeño abrió, los bomberos gritaron al unísono “1, 2, 3 por Bryan”. Sorprendido, el menor, no daba crédito a lo que sus ojos veían, ya que los héroes que tanto admiraba se encontraban en la puerta de su propia casa.

Aún no se reponía de la emoción, cuando las expectativas de Bryan fueron superadas luego de que el personal de bomberos lo invitara a dar un paseo a bordo de un auténtico vehículo de ataque contra incendios, un vehículo que a lo largo de varios años ha logrado salvar incontables vidas.

El pequeño no tardo en responder con un “sí” que se escuchó a lo largo y ancho de la calles donde se encontraban. Ahí arrancó el viaje donde Bryan haría realidad uno de sus sueños más anhelados, los controles para activar las sirenas de la unidad, el equipo que vestían los bomberos, el estar sentado junto a sus héroes, todo parecía producto de una fantasía, una historia gestada en la imaginación de un niño, le costó trabajo darse cuenta que todo era real, pero luego de oprimir un botón y escuchar la sirena del vehículo mientras comenzaba a moverse, constató que esto era tan real como su convicción por estudiar y superarse día con día.

Acompañado por sus hermanos y su madre, el niño nuevamente fue sorprendido luego de darse cuenta de que el viaje que había emprendido tenía como destino la estación de bomberos ubicada en la colonia Ciudad Industrial, ahí ya lo esperaba el resto del personal que integra el H. Cuerpo de Bomberos, quienes con aplausos lo recibieron a su llegada y le hicieron entrega de un casco, una hacha y un chaleco de plástico con los colores y escudo del cuerpo de Bomberos; ya no se trataba sólo de una persona que se encontraba de visita en el lugar, estaba por convertirse en un bombero más de Celaya.

Bryan fue nombrado Bombero Honorario dentro de la corporación

El momento culminante del día, vino con la entrega de un documento donde se le otorgó el nombramiento de Bombero Honorario, debajo del cubrebocas que llevaba puesto, se pudo apreciar una gran sonrisa, luego sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad y al final, ante el aplauso que le otorgaba el personal de bomberos, Bryan apuntó al cielo con el hacha que llevaba en la mano, y vió como ese sueño que a lo largo de varios tuvo, por fin se cumplió.

Con el nombramiento, también le fue entregado material didáctico para que continúe con sus estudios, así como diversos regalos y un pupitre, para que pueda continuar sus estudios en casa de una mejor manera.

El evento, fue coronado con una convivencia que se realizó en las instalaciones de esta estación, con el fin de fortalecer los lazos entre el nuevo integrante del Cuerpo de Bomberos y el resto del personal, y para finalizar, el pequeño realizó su primera práctica como Bombero Honorario, con la aplicación de técnicas básicas de combate a incendios.

Nuevamente se puso en operación la sirena del carro de bomberos, el sonido no pudo opacar el prolongado aplauso que le brindaron a Bryan; observando desde la ventana de la unidad, Bryan sabe que esto no es un adiós, sino un hasta luego, fue una mañana que no olvidará por el resto de su vida, espera con gran ilusión crecer y continuar su preparación para algún día regresar a esta estación y convertirse en un héroe, apagando incendios y ayudando a salvar vidas.





KD