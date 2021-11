En enero podría iniciar AMLO obra hidráulica para dotar de agua a León

Irapuato.- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador podría iniciar la obra hidráulica para dotar de agua a León en enero del 2022.

"Le explique quiénes serían los beneficiados, de dónde saldría el agua, cuánto costaría, quién lo pagaría, cuánto ellos y cuánto nosotros, y cuánta agua se podría dotar, le gustó la idea, dijo que suena bien, y me pidió verlo con Germán Martínez (Conagua), y le dije que ya está aprobado por ellos, me pidió que lo presentemos bien el proyecto y en diciembre se toma la decisión, si es un sí, en enero le gustaría estar anunciándolo", dijo el Gobernador sobre la plática en privado con el mandatario federal.

Señaló que el Presidente mostró disposición para que se desarrolle el proyecto de agua para León, el cual podría desarrollarse con el 80% de recursos federales y 20% estatales.

"Yo le platiqué que, entre los sistemas operativos, municipios y Estado, podemos aportar el 20% del proyecto".

Rodríguez Vallejo señaló que le hizo ver al Presidente que Guanajuato es el que está sufriendo el estrés hídrico, por lo que urge tomar acciones al respecto para llevar agua a León.

Agregó que el Estado tampoco descarta obtener agua de la presa El Zapotillo en el futuro, esto debido a que no se ha disuelto el último decreto del 2007.

"Seguimos poniendo un pie en el Zapotillo, el preguntó que qué pasa con el dinero que se le metió, con los derechos, lo cierto es que no se ha revocado el decreto, mientras el decreto siga vigente, Guanajuato tendrá un pie, no sabemos qué va a pasar en los próximos sexenios, no se va a demoler la cortina, se va a usar a 50 metros, y está construida a 80 metros, a esta altura nos daría agua para León, nosotros no vamos a quitar un pie de la presa hasta que no veamos claro".

Aclaró que el Estado primero buscará el apoyo federal para el desarrollo del Plan B y después se analizará la recuperación de la inversión millonaria que realizó el Estado y el Sapal para la construcción del Zapotillo y la compra de tierras para conectar la tubería a la Presa.

"Primero buscamos que nos apoye con el Plan B y luego vemos lo otro, sino, nos van a pagar lo que nos debe y nos dejará sin agua, primero queremos el Plan B, nos interesa agua, y una vez teniéndola, ya analizaremos el otro tema".

A la reunión que se tendrá con López Obrador en diciembre acudirá el director de la Comisión Estatal del Agua Francisco García y directivos de Sapal.

"En el desayuno le presenté el proyecto al Presidente y espero me acompañe en diciembre gente de la Comisión Estatal del Agua, Sapal, probablemente la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, todo dependerá de la reunión de diciembre con la Conagua, sabemos que se puede, son muchos años con el proyecto, es viable y veo positivo la voluntad del Presidente", concluyó.

JP