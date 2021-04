En 4 meses Osvaldo García desfiló por el PAN, Morena, y PRI; busca ser candidato

Osvaldo García renunció a su partido y a su trabajo, añoraba la presidencia municipal, no lo ha conseguido.

San Miguel de Allende, Gto.- El ex panista y actual morenista, Osvaldo García busca trabajo, no importa el partido. En menos de cuatro meses, ya pasó por el PAN, Morena y PRI. Buscó de manera insistente la candidatura para la Presidencia Municipal, no lo logró.

En diciembre aún como militante del PAN renunció a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social en el municipio sanmiguelense; en enero renunció al partido y en los primeros días de febrero se inscribió como pre candidato de Morena por la alcaldía; en marzo informaron que el candidato sería Ricardo Ferro Baeza; por último, el odontólogo de profesión, fue visto haciendo campaña con el candidato del PRI, Mauricio Trejo Pureco.

Osvaldo García Arteaga, es hijo del ex presidente Salvador García González, quien fue alcalde por dos trienios 1991- 1994 y 1997-2000; ambos periodos con el Partido Acción Nacional. Osvaldo, por su parte, no ha logrado ni la candidatura.

EL DÍA QUE RENUNCIÓ A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL

El político dentista estuvo al frente de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social; de 2015 a 2018 y de 2018 al 2020, el primer trienio con Ricardo Villarreal García como presidente, el segundo, con Luis Alberto Villarreal García –este último fue el candidato designado por el PAN-.

De acuerdo al Congreso de la República, Osvaldo García Arteaga es el suplente del diputado federal con licencia Ricardo Villarreal García.

La reelección de Luis Alberto molestó a Osvaldo, quien en varias ocasiones manifestó su interés de contender como el elegido panista. No lo tomaron en cuenta.

El dentista renunció a la Dirección Municipal el 14 de diciembre de 2020. En medio de revueltas y acusaciones contra el gobierno del que él fue miembro, firmó su renuncia al cargo. Dos días después Luis Alberto firmó su registro en el partido por la reelección, Osvaldo no se apareció.

LA RENUNCIA AL PAN

El 8 de enero, con una carta difundida en redes sociales el dentista presentó su renuncia, ahora al Partido Acción Nacional.

Lo hago, para acceder a nuevas posibilidad que me permitan liderar verdaderas causas que mueven a las y los sanmiguelenses, argumentó.

La carta fue dirigida al presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en San Miguel de Allende, Gerardo Javier Arteaga. El partido aceptó la renuncia.

LA INSCRIPCIÓN A MORENA

Una fotografía con la página de registro como filial de Morena en el fondo y Osvaldo García de protagonista fue compartida en las redes sociales del entonces nuevo morenista.

En San Miguel de Allende, la lucha sigue y ¡vamos muy bien!, dice la publicación de García Arteaga.

Días después, Osvaldo compartió una imagen con Alma Alcaraz, ambos lucen felices, de acuerdo a lo publicado hablaron del "futuro de San Miguel de Allende".

Me reuní con mi amiga Alma Alcaraz, dirigente estatal de Morena. Hablamos del futuro de San Miguel de Allende y del trabajo que estamos realizando para hacerlo realidad, escribió en su Facebook.

MORENA LO BATEÓ

Para el 24 de marzo a García Arteaga se le acabaron las ilusiones, Morena designó a Ricardo Ferro Baeza como su candidato a alcalde por la Ciudad Patrimonio. El dentista solo agradeció por su participación "no favorable" a la decisión del partido guinda.

El político desapareció de redes, de tener unas muy activas con fotografías y eventos de pre campaña, a publicaciones esporádicas y sin gente.

LA REAPARICIÓN PÚBLICA DEL DENTISTA

En fotografías que se compartieron en las diversas redes sociales, el dentista Osvaldo apareció en la vida pública una vez más; ahora ayuda al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Trejo Pureco en su contienda por la presidencia municipal.

Tres partidos políticos en menos de cuatro meses recorrió el dentista Osvaldo García Arteaga, asediaba ser el candidato sin importar quién lo abanderara.

SP