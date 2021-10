Empresas de Guanajuato integradas a la CTM fijan posturas distintas ante #ElParoNacionalDeMujeres

Hugo Varela Flores, Secretario General Adjunto de la CTM en la entidad, reconoció que no pueden ir en contra de este movimiento y que lo apoyan desde sus posiciones.

Las empresas guanajuatenses que están afiliadas a la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM) han asumido papeles opuestos ante el movimiento nacional que convoca a este próximo 9 de marzo a todas las mujeres a no salir a las calles, lo que implica un día sin mujeres en escuelas, trabajos, instituciones públicas y privadas, como protesta a la violencia de género de mujeres, niñas y adolescentes.

Hugo Varela Flores, Secretario General Adjunto de la CTM en la entidad, reconoció que no pueden ir en contra de este movimiento y que lo apoyan desde sus posiciones. Sin embargo, explicó que existen documentos colectivos de trabajo que establecen los derechos y obligaciones de las agremiadas, y “lamentablemente ningún contrato considera este día (9 de marzo) como de descanso o goce de salario”.

En ese sentido, Varela enfatizó en que las propias empresas afiliadas serán las que determinen si dan o no el día. Asimismo, dio a conocer que algunas empresas ya se pronunciaron a favor del movimiento, aunque otras, con el argumento de que se manejan productos perecederos, no pueden dar el día, es así que en este caso las mujeres que decidan sumarse al paro y no acudan a trabajar, sí tendrán un impacto negativo en sus calificaciones de asistencia.

“No podemos más que respetar las dos partes. Es importante que las mujeres sepan administrar sus faltas y no vayan a caer en un despido, que sepan bien lo que van a hacer. Nada más que tengan en cuenta que más de tres faltas en un periodo de 30 días trae como consecuencia el despido”, manifestó Hugo Varela.

Tan sólo el sindicato de la CTM en Guanajuato representa una fuerza laboral femenina en la industria alimenticia del 90%, y en la industria metal mecánica alcanza el 40%.

Ante estos datos, Varela indicó que se deben tomas medidas con anticipación, pues el hecho de que las mujeres falten va a detener la producción.