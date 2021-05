Empresarios le aplauden a Ale Gutiérrez; "acarreados", dice Eugenio Martínez

León-. Los empresarios que asistieron al debate de este martes mostraron su apoyo a la candidata del PAN por la alcaldía de León Alejandra Gutiérrez, en varias intervenciones. Una de ellas, cuando la candidata arremetió contra el Gobierno Federal en respuesta a la pregunta de Ricardo Sheffield sobre la inseguridad.

Mientras, el sector empresarial le echaba "porras".

Con aplausos y gritos algunos daban su apoyo a la exdiputada local que hasta ahora encabeza las encuestas, de acuerdo con los resultados que presentó ayer Inmersa Marketing, con un 59.94% de preferencia rumbo a las elecciones del 6 de junio.

Cuando las "porras" se hicieron presentes, de lado contrario del foro los murmullos se empezaron a escuchar. "Aquí también hay acarreados, acarreados de corbata, acarreados de cuellos blanco", dijo Eugenio Martínez, jefe de campaña de Ricardo Sheffield, "´¿Ya hay acarreados con Mercedes (Benz)?", dijo otro acompañante de Juan Pablo Delgado, candidato de Movimiento Ciudadano.

Y es que en un momento, los asistentes aseguraron que no estaban permitidos los aplausos, y los ánimos se encendieron cuando los empresarios comenzaron a hacerse notar, pues eran los invitados de honor en el debate organizado por Coparmex, que se realizó en el hotel Radisson.

Veo que hay polémica sobre los aplausos que se suscitaron durante el #DebateGTO2021 entre contendientes a la alcaldía de #León.



Acá un video que grabé de una parte del público presente, luego de la respuesta que le dio @AleGutierrez_mx a @SheffieldGto: pic.twitter.com/uQpZ37pAun — Alex Ramblas ?? (@alexramblasr) May 19, 2021

La tensión aumentó cuando Ricardo Sheffield le preguntó a Alejandra Gutiérrez ¿Aprueba la gestión del fiscal Zamarripa y el alcalde Héctor López en materia de seguridad, y diga por qué? La candidata le respondió: "Nosotros vamos a seguir trabajando por la inseguridad, lo que no se vale es que hoy nos vengan a decir que no se tomaron acciones cuando vemos que a nivel federal no están tomando las acciones debidas?

Fue en ese momento cuando los empresarios le aplaudieron a la extesorera municipal. Mientras los asistentes se volteaban a ver en un momento que parecía incómodo, y reclamaban el hecho de que la candidata del PAN no haya respondido correctamente la pregunta, uno de los que lamentaron su respuesta fue el candidato Juan Pablo Delgado.

Al final del debate, el titular de la Coparmex dijo que en son "apartidistas". "Yo no aplaudí", respondió.

LOS 5 PRIMEROS LUGARES EN LAS ENCUESTAS

Según los resultados de la encuesta de Inmersa Marketing, Alejandra Gutiérrez encabeza las preferencias con un 59.94%; en segundo lugar está Ricardo Sheffield con el 19.88% de las preferencias, mientras que Juan Pablo López Marún tiene el 10.68% de puntos a su favor; Sergio Contreras del Partido Verde y Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano están empatados con el 2.37%.

