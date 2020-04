Empresarios de León piden a AMLO diferir pagos al SAT: no hay ventas

Con un par de plumones y unas hojas blancas se intenta explicar por qué es tan importante que el Gobierno Federal difiera el pago de impuestos a las empresas de León. El dinero que se destina al Impuesto Sobre la Renta (ISR) podría servir para pagarle a millones de empleados en esta crisis sanitaria.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) José Arturo Sánchez Castellanos, subió un vídeo a sus redes para pedirle al presidente de la República que les permita pagar los impuestos a partir de julio, de manera diferida y sin intereses. En la grabación de tres minutos explica que "no hay ventas, no hay cobranza", y esta es el escenario que enfrentan las pequeñas y medianas empresas que tendrán que pagar nómina el próximo 15 de abril.

"¿Qué es lo que estamos pidiendo? que este dinero (los impuestos) no lo paguemos el día 17 de abril, que entren a la caja y podamos dispersar la nómina. Y estos los paguemos al SAT dentro de tres meses (en julio) en parcialidades, sin intereses, y sin multas".

El panorama para los negocios no ha sido favorable, con la llegada de la pandemia los empresarios han confesado que sus ventas cayeron. La emergencia sanitaria ha provocado que muchas empresas cierren, y las que permanecen abiertas han registrado pérdidas.

Los empresarios piden que se les incluya en el plan económico que hoy anunciará Andrés Manuel López Obrador. Pues se acerca el pago de nómina del 15 de abril, y dos días después las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

"No queremos nada regalado, se lo vamos a pagar señor Presidente, nada más que necesitamos plazo. Si usted no acepta no se les va poder pagar, y muchos de ellos van a ir al desempleo".

Sánchez Castellanos aseguró que "no hay manera de obtener recursos, no hay ventas, no hay cobranza, no hay pedidos". Así finalizó su petición al Gobierno Federal. Dando la cara por los 9 organismos empresariales que representa. Como son CANACO, Coparmex, Canacintra, CICEG, Amexme, Canadevi, CMIC y CICUR.

