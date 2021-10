Empresarios de León avalan continuidad de Mario Bravo en Seguridad

León.- El presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin Bajío), Ismael Plascencia declaró que la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez tiene la confianza del sector empresarial para darle continuidad a Mario Bravo en la Secretaría de Seguridad.

"Hay confianza, lo menos que podemos hacer es descalificar a nuestra Alcaldesa electa, no basta con señalar, queremos que todo lo hagan los gobernantes".

"Ella tiene su decisión ya tomada y está pensando en que sea el mismo, es darle seguimiento y que funcionen las cosas, respaldamos la ratificación y le daríamos un tiempo para ver que las cosas funcionen"

"Los delitos de bajo impacto están durísimos, ya no denunciamos, en dos años a mí me han realizado 20 robos en la oficina, en la calle, cristalazos, hay gente profesional en eso, el delito de bajo impacto no lo están atacando las autoridades y está brutal, es por la impunidad".

Lamentó que el crimen organizado está enviando mensajes a los políticos con los homicidios de policías y con la cancelación del secretario de servicios de custodia, protección y resguardo, pues en los últimos cinco días han sido baleados dos elementos.

Te puede interesar Ale quiere convertir a la Policía de León en la mejor del país

"Yo no creo que haya una fractura con la Fiscalía, el Secretario está viendo lo que sucede y pone una solución para que no siga sucediendo, pero también no existen elementos que alcancen para custodiar a las personas que amenazan, queremos que se haga más de lo que se hace".

"Todo estos son mensajes, sucede esto ahorita, el hecho de que estén matando policías son mensajes que están mandando, es donde nuestra Alcaldesa tendrá que tener cuidado".

Reiteró que las pruebas de control y confianza se deben de realizar con más continuidad, "y aún así sabemos que muchos elementos andan en malos pasos, pero se minimiza con las pruebas de control".

A la alcaldesa Alejandra Gutiérrez le pidió que haya una mejor coordinación en la corporación, pues la corporación puede sufrir bajas de buenos elementos que decidan renunciar al ver la compleja situación en la ciudad.

"Que se coordinen mejor, con gente más capaz, es lamentable que estén matando policías, luego quién se va a animar a ser policía, sabemos que están bien pagados aquí, pero esto no será suficiente para arriesgar la vida, eso no debe de ser, es la tarea más importante de la Alcaldesa electa", concluyó.

JP