Empresaria de Celaya crea juego para enseñar finanzas a los niños

Celaya.- Haber cursado la Maestría en Economía y Negocios despertó en Valeria Arellano, joven celayense, la inquietud de promover la cultura financiera entre las familias para administrar y multiplicar el dinero.

Y si bien, señala que la vida no sólo se trata de hacer dinero, sí es un factor básico para lograr las metas, que a su vez hacen felices a las personas.

Por ello creó el juego de mesa al que nombró Afortunadamente, proyecto enfocado en niños y adultos con el objetivo de aprender sobre la utilización del dinero, el cual la ha hecho ganar premios internacionales y colaborar con instituciones como la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Hace cuatro años quise crear una herramienta para que, de manera muy divertida, ayudara a las personas a mejorar su manejo del dinero, cuál es la lógica del dinero y de esa manera lo pudieran aplicar a su vida", dijo en entrevista.

"Creo que no es feliz el que más dinero tiene, sino el que sabe administrarlo mejor, lo comparte, pone sus talentos a trabajar. Todo eso es parte de los ingredientes del juego. A lo largo del juego te encuentras con preguntas que te hacen pensar a quién quieres ayudar, cuál es una meta en tu vida, cuál es tu vida, en quién confías. Hay preguntas muy existenciales que todos necesitamos hacernos".

Se trata de un tablero parecido al tradicional "Serpientes y Escaleras", el cual, en cada casilla, cuenta con situaciones de negocios y de la economía que hacen ganar o perder dinero, como la inflación, las tasas de interés, los impuestos, los empleados o la guerra.

Los jugadores deben de saber administrar los recursos que se les otorga el banco, donde se tiene la posibilidad de invertir.

"Gana el que primero llega a la meta, pero si te quedas sin dinero en algún momento, tienes que volver a empezar. Entonces no gana el que más dinero tiene, sino el que primero llega a la meta. Y creo que así es la vida: no ganas mientras más dinero tienes, ganas si cumples tus metas".

"También, como en la vida, no puedes cumplir tus metas sin dinero. La gente que dice que es feliz sin tener nada, no es real, y si es real, entonces no es una ley, porque necesitas dinero para vivir, y para vivir bien".

Señaló que una de las necesidades que detectó en las personas es que muchos, a menos de haber estudiado carreras que tienen que ver con finanzas, no saben utilizar el dinero, lo cual a lo largo de su vida les genera fracasos, como caer en deudas o quebrar negocios.

Al estudiar la Maestría de Economía y Negocios entendió que la economía debe de centrarse en la inversión, la cual multiplica el dinero.

Pensó que cualquier persona debe de tener acceso a dicho conocimiento y desarrollar habilidades, no solamente para ahorrar, sino también para invertir.

Su proyecto ganó en 2018 el premio en la Competencia de Emprendimientos Sociales, en Canadá, destinada a empresas que dejan un impacto social.

"Me pusieron retos para ganar, me dijeron: vas en primer lugar, si tú quieres ganar necesitas demostrar que tienes capacidad de distribución masiva, de difusión masiva y de producción masiva. Yo en ese momento no lo tenía".

"Puse en mis redes sociales personales: ¡Ayuda!, me están pidiendo esto. Y de ahí salió el contacto para la actual colaboración con la Condusef, con la Secretaría de Educación de Guanajuato. Ahora yo mando emprendedores a esa competencia".

Además, en 2019 ganó un premio en Portugal de juegos educativos de negocios, donde se evaluó la parte pedagógica, lúdica y de negocios. En 2021 logró el Momentum, de BBVA.

Actualmente, Valeria distribuye Afortunadamente entre eventos, redes sociales (afortunadamente.mx) y Amazon.

