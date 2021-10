Empresa japonesa trae más de dos mil empleos en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende.- Llega a San Miguel de Allende la empresa Fujita Corporation, la cual realizará una inversión de 250 millones de dólares y generará 2 mil 500 empleos directos, así lo anunció el alcalde Mauricio Trejo.

Fujita Corporation, dirigida por Yoji Okumura, es una planta que está relacionada con la generación de energías limpias y renovables.

Su impacto en San Miguel es la atracción de inversiones extranjeras, principalmente asiáticas.

Los sectores de impulso de la empresa serían automotriz, tecnológico y data centers (el más importante a nivel nacional).

La construcción de esta empresa iniciaría en enero del próximo año y tendría una duración de 10 meses, señaló el Alcalde.

“Alrededor del mes de enero del 2022 iniciarán los trabajos de construcción y el programa de obra será entre 8 a 10 meses de construcción, por lo que a finales de 2022 podríamos considerar el inicio de operación”, refirió el edil.

Fujita Corporation

La empresa nipona fue fundada en diciembre de 1910, su oficina matriz se encuentra en Tokio, Japón y cuenta 122 mil millones de dólares como capital global.

A mayo de este año reportaba tener un total de 3 mil 322 empleados.

Tiene especialidad en servicios de consultoría, asesoría, supervisión, diseño, planificación y construcción de proyectos espaciales, marinos, comunitarios, urbanos, industriales, residenciales, ambientales, energías, entre otros.

La empresa japonesa tiene sucursales en diferentes países del mundo como: Shanghái, Hong Kong, Filipinas, Seúl, Hanói, Ho Chi Minh, Taipéi, Dubai, India, Yangon, Malasia, Singapur, Doha, Perú, Kenya y México, entre otras.

Cuenta en México con una sucursal abierta en el año 2004 y ha construido desde entonces, 3 millones de metros cuadrados en México, para proyectos importantes como: Nippon Kayaku Co., Ltd. Factory, en Monterrey; Nissan Motor Corporation Factory Warehouse, en Toluca; Jatco Ltd. Factory, en Aguascalientes; Mazda Mexico Vehicle Operation, en Salamanca y Toyota, en Apaseo el Grande.

CM