Emigran Guardias Nacionales de Celaya a Apaseo el Alto

Por lo menos 15 elementos de la Guardia Nacional que se desempeñaban como policías municipales en Celaya, ahora emigrarán a Apaseo el Alto para reforzar el trabajo de la policía en ese municipio. En Celaya, los espacios serán ocupados por más elementos de la Guardia Nacional sin incrementar el número de plazas para nuevos elementos, aseguró el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez.

Los elementos que ahora se irán al municipio vecino son parte de los que llegaron con el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental y con el acuerdo de coadyuvar con los municipios en mejorar la seguridad, participarán en Apaseo el Alto.

"Llevamos nueve pero vamos a llegar a 15 que se van a ir a Apaseo el Alto. Ya estamos en proceso de sustituirlos con elementos de la Guardia Nacional para no perder fuerza como municipio. No van a llegar más elementos, son espacios de la plantilla que ya hay y los van a sustituir para quedar como estábamos, porque no podemos perder fuerza nosotros, pero no se van a incrementar más plazas porque no hay presupuesto, ellos vienen con un salario más alto y tampoco es bueno para los municipales con esa diferencia", mencionó el presidente Javier Mendoza.

Descartó que tras la salida de estos elementos federales se vaya a incrementar la planilla de elementos. Sólo se van a ocupar las que quedaron vacantes con otros policías de la Guardia Nacional.

"De momento con lo que tenemos estamos bien ahorita. Tenemos algo de déficit pero se están capacitando en INFOPOL aproximadamente 45 personas. Hay vacantes pero deben pasar la capacitación en la academia policial" y es un proceso largo de 6 meses", mencionó.

