León.- Ayer, durante la presentación de su libro en León, Ricardo Monreal destapó las "corcholatas" de Morena en Guanajuato. Dio a conocer que, además de Ricardo Sheffield, hay otras personas que podrían ser candidatos a la gubernatura del estado.

"No necesariamente, no tengo nada contra él (Sheffield), pero creo que hay cinco. Está Malú Mícher, Ernesto Prieto, Antares, Sheffield y Miguel Ángel Chico. Hay cinco mínimo, y creo que, si no se dividen, pueden tener la posibilidad de ganar aquí en Guanajuato la gubernatura por vez primera en la historia", comentó Monreal.

El líder de Morena en el Senado afirmó que para 2024 habrá una "sorpresa" para Guanajuato: la alternancia política, esto si el partido no se divide, señaló.

Pero ¿quiénes son ellos, los candidatos que Morena considera que podrían representar la alternancia en Guanajuato? Dos senadoras, un diputado local, un subrocurador y un procurador.

Ellos son las cinco corcholatas de Morena en Guanajuato

Malú Mícher, senadora

Martha Lucía Mícher Camarena es senadora de la República por Guanajuato y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Fue diputada local en Guanajuato por el PRD de 1997 a 2000 y luego diputada federal dos veces, una de 2003 a 2006 y luego de 2012 a 2015.

Perdió contra Vicente Fox la gubernatura de Guanajuato con el PRD en 1995 y luego candidata a la presidencia municipal de León con el mismo partido en el año 2000

Se volvió senadora de la República con Morena para en el periodo de 2018 a 2024. Su esposo David Martínez Mendizábal quiso ser precandidato a la diputación local plurinominal de 2021.

Tras las acusaciones de violación del ex candidato a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, Mícher le pidió a Morena, que se negaba a bajar al presunto agresor, analizar su candidatura y escuchar a la sociedad.

Después de haber sido destapada por Monreal, descartó que esté buscando ser gobernadora de Guanajuato por Morena. Dijo "no creo que sea mi momento, ni es mi aspiración", de acuerdo al AM.

Miguel Ángel Chico, coordinador de Seguimiento de la Planeación Institucional de la Segob

Estudió derecho e inició su trayectoria con el PRI. Buscó ser presidente municipal de Celaya en 2003 y luego gobernador de Guanajuato en 2006 con el partido tricolor. Se convirtió en diputado local de 2009 a 2012 y luego federal de 2018 a 2018 también con el PRI.

Fue director del Sol del Bajío de 1988 al año 2000.

Tras 40 años de ser priista, dejó su partido en 2018 para pasarse a Morena y se volvió diputado federal plurinominal por Guanajuato. Hoy es coordinador de Seguimiento de la Planeación Institucional de la Segob, pero días antes de llegar ahí disputó un lugar en la Profeco de Sheffield.

A principios de mayo, después de que tres colaboradores del primer círculo administrativo del Procurador fueron despedidos por presuntas irregularidades, el secretario de Gobierno Adán Augusto y Roberto Salcedo Aquino titular de la Función Pública integraron a Miguel Ángel Chico Herrera como subprocurador jurídico.

Ricardo Sheffield desobedeció la imposición del titular de la Segob y dijo que "no le veo sustento". Acusó al Yunque y al comunismo de estar detrás de dichas imposiciones y después eliminó la acusación.

Un día después, el 5 de mayo, Miguel Chico anunció por Twitter que aceptaba el nuevo nombramiento y qué se disponía a incorporarse de inmediato a su nuevo cargo.

"Agradezco la confianza del Ciudadano Secretario de Gobernación de México Adán Augusto López Hernández, para ocupar la Subprocuraduría Jurídica de Profeco, escribió el político irapuatense", escribió.

Pocos días después, el 13 de mayo, Chico Herrera declaró que, a pesar de estar listo y preparado para entrar a la Profeco, no va a la Subprocuraduría Jurídica de la dependencia por instrucciones de la Segob.

Ernesto Prieto, diputado local

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido consejero estatal de Morena y consejero nacional. Actualmente es diputado local y también dirigente estatal del partido de la 4T en Guanajuato, un cargo que peleó con Alma Alcaraz.

A 3 meses de las elecciones de Ayuntamientos en 2021, Alcaraz y Prieto seguían disputándose el liderazgo de Morena. Todavía un mes después, Ricardo Sheffield Padilla, declaró en entrevista con Tere Vergés, que quien está al frente del Comité Ejecutivo Estatal del partido es Alma Alcaraz y que los hermanos Prieto se concentran en Salamanca. Esas elecciones, su hermano César Prieto se convirtió en presidente municipal de Salamanca.

El 31 de marzo dejó sus dos cargos para promover la votación de Revocación de Mandato de AMLO en Guanajuato, esto después de haber sido acusado en repetidas ocasiones de violar la veda electoral.

Fue demandado ante el Instituto Nacional Electoral por el PAN por usar un cubrebocas con la ilustración de AMLO durante una exposición en el Congreso Local. También lo denunciaron por publicaciones en Facebook del mismo carácter.

En una de sus intervenciones en el Congreso, usando el cubrebocas, llamó a votar en la Revocación de Mandato, y dijo "si me quieren sancionar, que me sancionen. ¡Al carajo el INE!". Cuando renunció sus cargos dijo que lo hacía para poder promover la consulta como ciudadano. Tras dos meses de ausencia, el 1 de junio, retomó sus funciones.

El 9 de junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer que emitió una sentencia por violarla veda electoral.

Durante los días en los que se resolvía la integración de Chico Herrera a la Procuraduría, Prieto lo defendió y aseguró que su nombramiento estaba respaldado por AMLO.

Sobre las presuntas irregularidades en la Profeco, exigió que se hagan las investigaciones correspondientes y que se deslinden responsabilidades.

Antares Vázquez, senadora

Es dermatóloga y fue docente universitaria. La fundadora de Morena en Guanajuato fue precandidata a gobernadora de Guanajuato en el 2018 (donde se enfrentó contra Sheffield) y Coordinadora de la Campaña de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato.

En la elección interna de Morena para elegir al candidato a la gubernatura, Chico Herrera trató de competir, sin embargo, en la encuesta ordenada por Andrés Manuel López Obrador para Guanajuato solo figuró Antares Vázquez y subieron al ex panista Ricardo Sheffield.

Durante la sesión ordinaria del Senado, la senadora de Morena Antares Vázquez fue captada jugando Candy Crush en su celular. En esa sesión Antares Vázquez presentaría tres modificaciones a leyes.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco

Fue alcalde de León del 2009 al 2012, ha sido diputado local y federal. Por muchos años militó en el PAN, hasta el 2018. En ese año quiso ser gobernador de la mano del PAN, pero denunció que el entonces mandatario Miguel Márquez "palomeaba" o "descalificaba" las candidaturas, dejándolo así fuera para que Diego Sinhue Rodríguez contendiera. Ambos se enfrentaron en las elecciones, pero el blanquiazul ganó.

Buscó ser candidato a la alcaldía de León, otra vez, en 2021, pero ahora con Morena, donde perdió una vez más contra la panista Alejandra Gutiérrez.

De manera reciente, Mexicanos Contra la Corrupción presentó una investigación donde revelan que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Ricardo Sheffield creó una constructora y una operadora turística con otros funcionarios de la dependencia. También se dio a conocer la transformación de su despacho jurídico a una inmobiliaria de nombre Lifetime, negocio que La Silla Rota reveló en un reportaje publicado el 1 de junio de 2021.

El hotel no lo reportó en su declaración patrimonial, mientras que su socio, el delegado de la Profeco en Veracruz Bruno Fajardo, sí lo hizo. La constructora Lyric está constituida en sociedad con el contratista del gobierno de León Luis Arturo Bernal. Y La inmobiliaria Lifetime no la informó correctamente en su Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial, una la ocultó y de la otra falseó su valor.

PR