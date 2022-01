Ella es Yoss Bones, la rapera salmantina que apareció en Times Square

Salamanca.- En Times Square, en medio del rugido de la gran ciudad de Nueva York y frente a la mirada de los miles de turistas que caminan diario por ahí, un rostro mexicano se destacó entre todos, era el de la rapera salmantina Yoss Bones.

Su nombre de nacimiento es Yosseline y tiene 24 años de edad. Yoss nació en la ciudad de Salamanca y fue ahí desde donde despegó su carrera, es una rapera que ha colaborado con distintos artistas de México, uno de ellos es Santa Fe Klan.

La joven rapera habla de amor y habla de sus experiencias diarias, vivencias que comparte con muchas mujeres de su edad en México y Guanajuato. Sus letras tocan temas de la criminalización por el uso de marihuana como "No Soy Criminal" y también del papel que juega del dinero en la sociedad como "Mundo de Papel".

El estilo de Yoss es multifacético, casi experimental. Canta hip hop, rap y R&B, géneros que logra fusionar con armonías folclóricas; como en la canción "Mundo de Papel", donde combina la melodía de una trompeta mariachi y palmas flamencas con el hip hop; o como su obra "Borracha de Amor", donde comienza con un bolero que después se une al hip hop.

La historia de Yoss con la música es larga, la "llamó" desde que era una niña. Con el paso del tiempo el gusto por este arte la ayudo a irse involucrando más en la escena musical, un espacio que comparte con Santa Fe Klan, con quien ha realizado varios trabajos.

Interpretó con el rapero de Guanajuato capital las canciones "Debo Entender", "No Me Dijeron" y "No es tan Fácil".

Su estilo urbano, su música y su talento hoy la han llevado a ser promocionada por Spotify en una de las zonas más turísticas de Estados Unidos y escuchada por más 600 mil personas en Youtube.

