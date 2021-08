El Zapotillo no está sepultado, sigue vigente jurídicamente: Diego Sinhue

"No está sepultado, no descartamos El Zapotillo, el decreto no se ha cambiado, sigue vigente, jurídicamente siguen los derechos, propusimos dos mesas, una para el tema del Zapotillo y otra del plan B para León, porque se puede empantanar una y no deja avanzar a la otra, seguiremos insistiendo y procurando su construcción, este sexenio no habrá agua ni para Jalisco, ni para Guanajuato", dijo el gobernador.