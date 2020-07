"El único hijo que tenía, y me lo quitaron": padre narra negligencia

A punto de llorar y con la voz entrecortada, el señor Juan Macías narra cómo perdió a su hijo a causa de una negligencia médica. Su hijo murió en menos de 20 minutos, en el Hospital Pediátrico de León.

Entre la discusión de un enfermero con los elementos de la Policía Municipal y bajo la excusa de no querer atenderlo porque se especializaban en Pediatría, el joven falleció.

"La vida de mi hijo nadie me la devolver, porque ellos me la quitaron. El único hijo que tenía, y me lo quitaron. Lo único que pedimos es que se haga justicia y que no caiga más gente con doctores que no valen la pena".

El hecho ocurrió este miércoles, en el Hospital Pediátrico de León

Juan Macías detalla su situación en un vídeo presentado por Página Central. La noche del miércoles su hijo tenía dificultades para respirar, presuntamente por padecer Covid-19. Decidió atenderlo en un hospital privado, pero no lo recibieron. Apresuradamente tomó camino a otro hospital, en ese momento se encontró con una patrulla, le pidió ayuda a una mujer policía, quien lo escoltó hasta llegar al Hospital Pediátrico.

"Llegamos al hospital y la señorita (policía) exige una camilla y no se la quieren dar. Y luego la guardia saca una silla de ruedas, lo subimos a mi hijo y lo metí. Dijo el médico que estaba ahí: no lo podemos atender señor, aquí no porque es de Pediatría".

Juan Macías Padilla platicó que primero le negaron la atención a su hijo en un hospital privado, después en el público

El padre del joven suplicaba atención médica a Michel, el enfermero que los recibió.

"Le digo es que mi hijo viene bien malo, atiéndemelo. Mira, cóbrame lo que quieras pero mi hijo viene bien malo, ayúdame".

La mujer policía intervino, dijo que la obligación del personal médico es atender a los enfermos. En ese momento, según el padre, el enfermero dijo "Pues no los voy a atender hijos de su pinche madre, ustedes son bien prepotentes".

Esta es la foto que circula de Michel, el enfermero señalado por negligencia

La policía molesta pidió refuerzos, los oficiales exigían la atención para el joven. Luego decidieron arrestar a Michel, por las agresiones que desató contra la policía. "Se molestó de tanta rayada de madre que le puso tanto a ella, como a mí", dijo el señor Juan.

Se veía venir lo peor. En medio de una discusión entre policías, familiares y el personal médico, el joven perdía la vida.

"Ya salieron otros médicos, cuando pasaron como 15 o 20 minutos de estar alegando con ellos. Ya nomás me dice: ya no trae pulsación".

Me reuní con @Mario_BravoA de @Seguridad_Leon, y reiteramos el compromiso de servir a las y los guanajuatenses, sobre la situación del Hospital Pediátrico. Me reiteró su compromiso a investigar lo sucedido en el marco de la Secretaría Técnica de Honor y Justicia de la Sría. Seg. pic.twitter.com/YDBoVChzlH — Dr. Daniel Díaz (@DrDanielDiazGto) July 31, 2020

Los secretarios de Seguridad de León y Secretaría de Salud de Guanajuato se reunieron para tratar el tema

Al borde del llanto, Juan contó lo terrible que fue esa noche. Este jueves, se presentó al Ministerio Público para denunciar la negligencia que vivió.

"Vinimos aquí al Ministerio Público a levantar un acta porque es negligencia médica, y porque hay muchas personas que como yo han estado sufriendo. Se van a seguir muriendo si no paramos esto, yo pienso que no es justo. Tenemos derecho a vivir y que la vida nos la respeten".

Liberan a Michel, el enfermero

Michel, es el joven enfermero que fue arrestado y acusado por negligencia médica. Los policías lo detuvieron también por las agresiones verbales en contra de los elementos.

Reitero mi reconocimiento a la heroica labor del personal de salud. Seguimos en la misma línea, en atención a las principales necesidades que hoy en día tiene nuestra sociedad: la salud y la seguridad. https://t.co/0HZISMtkBf — Mario Bravo Arrona (@Mario_BravoA) July 31, 2020

Mario Bravo, secretario de Seguridad de León reconoció que apoyaría al personal médico a pesar de las circunstancias

De acuerdo con El Sol de León, Michel fue liberado este jueves, cerca de las 4 de la tarde. Extraoficialmente se dijo que no pagó fianza para salir de la Central de Policía Norte.

La Secretaría de Seguridad de León aseguró que el enfermero insultó a los policías.

"Durante la revisión se tuvo un altercado entre los familiares y un enfermero, quien posteriormente insultó a los elementos de Policía, por lo que fue detenido. La Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento de que los familiares acudieron ante la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable de los hechos".

El hombre fallecido no era policía

Después de este terrible hecho, algunas versiones apuntaban que el joven que murió era elemento de la Policía Municipal, y que al momento de su traslado hospitalario no tenía uniforme. Se aseguró que por este motivo lo ayudaron los oficiales. Esto fue desmentido por el propio padre de la víctima y por la Secretaría de Seguridad.

El fallecido se dedicaba al calzado, él y su padre hacían bota vaquera.

"La Secretaría de Seguridad Pública informa que la persona trasladada y fallecida NUNCA formó parte de la Policía Municipal".

-Con información de Página Central