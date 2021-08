El último audio de Gerardo "Ok ok"

Gerardo "Ok ok" perdió la vida en una accidente en su motocicleta, el domingo 8 de agosto (Foto: Facebook)

Celaya-. Con una voz alegre, y un canto peculiar Gerardo "Ok ok" mandó un último audio a los grupos de whatsapp de Celaya de donde era parte. El hombre simpático que era conocido por informar todos los días, perdió la vida en un accidente en motocicleta. Y este fue su mensaje de despedida.

"Buenos días, buenas tardes, buenas noches (...) bueno pues ando aquí por la avenida Las Torres déjenme decirles que todo está todo muy en paz, muy tranquilo, y bueno, vámonos a dar la vuelta, a la avenida Las Torres, por lo pronto en la colonia Guadalupe (...) todo se encuentra bien muy tranquilo, y esperamos que esto siga así, cuídense mucho, desde aquí les mando un fuerte saludo un fuerte abrazo y hasta una bendición, ok, a ok y profundamente ah ok".

Gerardo jugaba con la vida. Se reía, cantaba y despertaba de buen humor contagiando a todo Celaya, dicen sus seguidores. El hombre que no necesitaba trabajar como reportero, en una estación de radio, o ser comunicador, se volvió un periodista ciudadano que registraba los hechos del día a día con tal de ayudar a los celayenses.

En el recuerdo de sus amigos y conocidos está el tema de Aventura que un día antes del accidente les cantó.

"Quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo (...) cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido... "ora" fue la que salió y ahorita por lo pronto aquí, la ciudad industrial, afuera de Sigma, aquí todo está al ciento por ciento y pues bueno, me tocó trabajar toda la noche, y vámonos a descansar".

Gerardo "Ok ok" (Foto: Facebook)

"Ok ok" se ganó ese apodo precisamente por usar esta frase para terminar sus mensajes.

Las carcajadas eran parte de sus audios. A la gente le gustaba escuchar su voz en audios todos los días, ya era costumbre que el chico de aproximadamente 40 años diera las noticias viales en la zona sureste del estado.

"Sus canciones por las mañanas, sus saludos, sus bendiciones. Señor "ok ok" siempre te recordaremos nos haces tanta falta en los grupos de whatsapp para alegrarnos el día", escribió en redes Carla, una usuaria que lo seguía.

"Descanse en paz gran ser humano el señor "ok ok" y profundamente ok", escribió otro hombre.

(Foto: Periódico AM)

Te puede interesar Él era Gerardo "Ok ok", activista de redes que perdió la vida en accidente vial

EL ACCIDENTE

Este domingo Gerardo y su esposa iban en su motocicleta, al parecer venían de hacer las compras, cuando sobre la avenida Las Torres perdió el control en su unidad y derrapó su vehículo al impactarse contra una camioneta.

El efecto fue tan fuerte que acabó instantáneamente con la vida de Gerardo, mientras que su esposa fue trasladada de emergencia para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta se dio a la fuga y no fue localizado.

Gerardo "Ok ok" (Foto: Facebook)

Te puede interesar En caravana, taxistas homenajean a "El Pecas", colega asesinado

¿ACCIDENTE INTENCIONAL?

En redes, la especulación de que no se trató de un accidente, ha circulado en los últimos días. A los usuarios les ha parecido "raro" el accidente, y aseguran que el chófer de la camioneta habría visto que atrás venía Gerardo, y se frenó.

"No fue accidente fue asesinato, yo iba atrás en mi moto y vi cuando el chófer de la camioneta se frenó al verlo por el retrovisor y un fulano de un auto que pertenecía a algún cuerpo policiaco atravesó su vehículo. Hay mucha coincidencia", comentó un usuario en redes.

"Siempre huyen malditos cobardes dejando a su víctima a su suerte, siempre alegan que es imprudencia".

Esta versión no ha sido confirmada.

La esposa de Gerardo recibe atención médica. En los grupos de ayuda de whatsapp varias personas se organizaron para buscar donaciones y solventar los gastos funerarios del informador, y los gastos médicos de su pareja.

Para hacer llegar el apoyo, piden depositar al número de cuenta 4766840638510292 de tarjeta Saldazzo, de Oxxo, a nombre de Itzel Martínez y el número para más información 4613818374.

IO