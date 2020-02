"El Tortugo": uno de los principales operadores de "El Marro" fue detenido en Celaya

La mano derecha de "El Marro" sigue tras las rejas. Se llama Luis Ángel Lara Belman, y le dicen "El Tortugo". Extraoficialmente se dice que es el jefe de plaza de San Miguel de Allende. Y según el periódico Milenio este criminal ocupa el segundo lugar en la estructura liderada por José Antonio Yépez Ortiz.

El secretario de seguridad del estado Alvar Cabeza de Vaca junto al fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa informaron sobre la detención de "El Tortuga" en Celaya

"El Tortugo" cayó el domingo pasado, fue capturado junto a siete personas que presuntamente colaboraban con el Cártel de Santa Rosa de Lima. Y además de ellos, la Marina Armada de México detuvo a tres elementos de la Marina vinculados con este grupo criminal. Los integrantes de la banda desayunaban en el Vips del Parque Celaya cuando las autoridades los sorprendieron.

Así fue el operativo en el que cayeron 8 integrantes del Cártel de Santa Rosa, entre ellos "El Tortuga", y además tres marinos

Luis Ángel Lara es familiar del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza. Recordemos que el presidente municipal ha estado bajo la lupa por la relación de sus familiares con "El Marro". Pues su sobrino Noé Lara, alias "El Puma" también era uno de los allegados al huachicolero de Guanajuato. Poco a poco el Cártel de Santa Rosa ha sido desarticulado, y la captura más reciente es la de los ocho integrantes que almorzaban en Celaya, entre ellos "El Tortugo".

"Es una detención importante porque es uno de los líderes criminales que estaban causando estragos, y es parte del trabajo que vamos a seguir. Ya lo señalamos, es un operativo a largo plazo", expresó el gobernador Diego Sinhue al periódico Milenio.

Foto: Cortesía

Por su parte, el fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa confirmó que "El Tortugo" sigue detenido. Pero aclaró que el tema está a cargo de la Federación, por tratarse de un delito federal: el huachicol.

Luis Ángel Lara también es señalado de cometer varios homicidios, y delitos en el estado. Esto a consecuencia de ser uno de los fieles colaboradores de José Antonio Yépez "El Marro".

¿Qué dice el alcalde de Villagrán?

Cuando los medios le preguntan a Juan Lara sobre la presunta relación de sus familiares con "El Marro", el presidente municipal niega tener un vínculo con el huachicolero más buscado.

"No, no lo conozco. Bueno por ahí en las imágenes que sale en televisión. Nunca lo he visto. Yo pienso que no vive aquí, no se ve él. Es como el diablo nomás sabemos que existe, pero no se ve", respondió en una entrevista con Azucena Uresti, conductora de Milenio.

El alcalde de Villagrán Juan Lara en entrevista con los medios. Foto: Periódico Correo

Los nexos revelan la posible relación del alcalde de Villagrán con "El Marro". Pues sus tres sobrinos: Noé "El Puma"; Fabián "La Vieja"; y Luis Ángel Lara "El Tortugo", además de su hermano José Mario Lara Mendoza han sido identificados como elementos importantes del Cártel de Santa Rosa de Lima.