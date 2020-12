"El Sistema de Salud de Gto fue reconocido como el mejor del país"

San Miguel de Allende, Gto.- El estado de Guanajuato recibió de manos del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud de la federación el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Premio por la Mejora Continua 2020.

El sistema de salud de Guanajuato no fue entregado al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y gracias a ello hoy tenemos uno de los mejores sistemas de Salud del país, dijo el gobernador del estado Diego Sinhue Rodriguez Vallejo en la inauguración del Paso Deprimido "El Pípila" en San Miguel de Allende.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez y el presidente municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal en la inauguración del Paso Deprimido "El Pípila" en el municipio sanmiguelense.

"En febrero de este año, tomamos una decisión -la más difícil que me ha tocado tomar como gobernador- han sido muchas decisiones, pero esta ha sido una decisión que implica vidas al final de cuentas. Hubo una Ley del gobierno federal que el Congreso aprobó – la Ley Federal de Salud- donde desaparecía el Seguro Popular. Tuvimos una reunión con el presidente (AMLO) donde nos pidió a los gobernadores que entregáramos nuestra Sistema de Salud al gobierno federal, al INSABI. Nos pidió que confiáramos y que le entregáramos el sistema de Salud, para que ellos administraran los sistemas estatales. Yo le dije al presidente (Luis Alberto Villarreal), en lo corto que yo no veía con buenos ojos entregar el sistema de salud. Porque en ese momento Guanajuato tenía las mejores calificaciones; en la entrega de medicamentos, en cobertura médica, en instalaciones, etc., y todas las calificaciones salían arriba del 9.5 en lo del estado. El IMSS y el ISSSTE andaban en 6-7", expresó el gobernador del estado.

Ante los resultados, el gobernador de Guanajuato decidió no entregar el sistema de salud de Guanajuato. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador lo informó en una visita a Tierra Blanca Guanajuato y ahí dijo que, se vería "quién es quién en el sistema de salud".

"Aquel día acepté el reto. Era un reto importante y con la conciencia tranquila de que tenemos el mejor capital humano, que son nuestros doctores y enfermeras, y decidimos contratar a mil personas más para nuestro Sistema de Salud. Decidimos reconvertir hospitales y adquirir un hospital móvil de campaña. Empezamos con la basificación de 400 personas y muchísimas se han ido basificando poco a poco. Y hoy, puedo decirles con muchísimo orgullo que el día de ayer fue reconocido Guanajuato por la Secretaría de Salud Federal como el Mejor Sistema de Salud de este País", dijo Diego Sinhue.

Esta noche se sabe que no solo el Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG) es uno de los mejores de salud, sino que, el estado recibió el Premio Nacional en Calidad de Salud y el reconocimiento a la Mejora Continua 2020.





