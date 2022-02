¿El SAT me puede sancionar si soy mayor de 18 y no me inscribo al RFC?

León.- Uno de los objetivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el de proteger a los jóvenes de delitos como el robo de identidad, por lo que si ya cumplieron los 18 años de edad y van a tramitar su Registro Federal de Causantes (RFC), deben de tomar en cuenta algunas recomendaciones para no resultar engañados.

A través de un comunicado oficial El SAT recomienda a los jóvenes mayores de 18 años que se inscriban al RFC que no se dejen engañar, ya que no se les aplicará ningún tipo de sanciones o cobro a quienes no cumplan esta medida que inició este 2022 con carácter obligatorio.

Además, si se inscriben sin actividad económica no están obligados a pagar impuestos ni a presentar declaraciones informativas, mensuales o anuales. Tampoco a dar avisos, a menos que cambien de régimen o inicien una actividad económica con la que se tendrán obligaciones fiscales.

El SAT enfatizó que la incorporación al RFC para jóvenes que cumplan la mayoría de edad y la obtención de la e.firma (Firma electrónica) "no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que realicen una actividad económica".

Cabe recordar que en la Miscelánea Fiscal 2022, avalada por la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2021, y ratificada días después por el Senado de la República, determina que las personas que cumplan 18 años de edad están obligadas a inscribirse al RFC, aunque no tengan actividad económica.

El SAT señaló que esta nueva medida busca introducir a los jóvenes a la cultura contributiva y protegerlos del robo de identidad, "ya que las empresas fantasmas los utilizan como prestanombres, por lo que al contar con su RFC y su firma electrónica, los jóvenes recibirán aviso en los medios de contacto que den de alta, en caso de que su identidad haya sido utilizada por dichas empresas".

EL SERVICIO DEL CITASAT

Para los jóvenes que deseen inscribirse al RFC y en general para todo tipo de servicios que deseen obtenerse del SAT, se tiene a disposición el aplicativo CitaSAT, herramienta tecnológica con la que se puede reservar, consultar y cancelar citas de las diferentes oficinas de atención de una manera segura, eficaz, inmediata y sin intermediarios.

El servicio de CitaSat es gratuito y los datos que se brinden estarán blindados. Cuenta con un módulo para consultar y cancelar citas de manera virtual.

En caso de no haber citas disponibles, se puede utilizar la Fila virtual, donde se asignará un turno para tener una cita segura.

También cuenta con una Oficina virtual, un servicio de atención personal de manera remota a través de videollamadas (Microsoft Teams).

