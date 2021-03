El sábado se registra Ale Gutiérrez como candidata a alcaldía de León

Alejandra Gutiérrez Campos se registrará oficialmente como candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de León este sábado 20 de marzo, así lo dijo este miércoles.

La exdiputada local señaló que el acceso a las oficinas del Comité Directivo Estatal será limitado por el tema de la pandemia, pero que habría invitación para los representantes del partido y los medios de comunicación.

"El registro va a ser el sábado 20, les vamos estar haciendo llegar el horario. Hay varias reglas ahora, a diferencia de otras elecciones en donde iba la planilla, donde iban varias personas a acompañar al candidato a registrar, en esta ocasión será muy limitado, solo estarán participando los representantes del partido".

Ayer se anunció internamente que el registro sería el 20 de marzo, dijo Gutiérrez Campos. Analizan si algún político de nivel nacional acompañará a la candidata.

En la misma entrevista a medios, Alejandra señaló que es respetuosa de la diversidad sexual, a propósito del anuncio oficial de Juan Pablo Delgado, candidato de Movimiento Ciudadano abiertamente gay que también va por la presidencia municipal. La candidata dijo tener la apertura con la comunidad LGBT.

"Yo siempre he respetado al ser humano por ser, ser humano, independientemente de la diversidad (...) siempre he tenido la apertura, nunca me he cerrado a ellos (a la comunidad LGBT) lo que tenemos que trabajar es en nuestras coincidencias, no en nuestras diferencias".

Son 8 los candidatos que buscan la alcaldía de León

A menos de tres meses de las elecciones en Guanajuato -el próximo 6 de junio-, los candidatos oficiales de los partidos políticos parecen estar definidos, pero no todos están registrados.

Por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha tenido que cancelar sus encuestas para elegir a sus aspirantes, pues se había informado que el 20 de marzo darían a conocer a sus candidatos, y el tiempo corre. Así que la presentación fue aplazada para el 26 de marzo, fecha límite que tiene el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para el registro de postulantes.

La recta final se acerca. Las campañas electorales para ayuntamientos comienzan el 5 de abril y terminan el 2 de junio. Mientras que para diputaciones, arrancan el 20 de abril y finalizan el 2 de junio.

¿QUIÉNES QUIEREN SER ALCALDES DE LEÓN?

Son 8 los candidatos a la alcaldía de León, algunos buscan el cargo por segunda ocasión, otros tienen la esperanza de ganar y contienden por segunda vez.

Por el PAN va Alejandra Gutiérrez Campos; con Morena levanta la mano Ricardo Sheffield Padilla -quien ya fue alcalde pero con el PAN, del 2009 al 2012-; al PRI lo representará Juan Pablo López Marún; Sergio Contreras representará al Partido Verde -por segunda ocasión, luego de intentarlo en 2018-; Paola Aceves con el PRD; Rosa Elba Pérez Hernández con Redes Sociales Progresistas; Elizabeth Medellín Torres con el Partido Encuentro Solidario y Juan Pablo Delgado, que va con Movimiento Ciudadano.

