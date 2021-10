El rock de La Cuca festejó sus 30 años en León

El rock en León es una fiesta. Los leoneses amantes del género saben que la vida se celebra en un buen concierto. Tal como se celebró la noche del jueves en el show de ‘La Cuca’ quienes vinieron de la tierra del tequila a la ciudad zapatera para celebrar su treinta aniversario.

El Teatro del Pueblo de la Feria de León fue el punto de encuentro donde el líder de la banda, Fors y la agrupación se entregaron a su público que lo ha seguido a lo largo de estas tres décadas de ‘alcohol y rock n’ roll’.

La celebración inició minutos después de las 10 pm con el tema ‘Sirenita al revés’ lanzado en el 2019, de ahí en adelante, la banda revivió las canciones más emblemáticas de su trayectoria.

La agrupación emblemática de Guadalajara, Jalisco puso a saltar y cantar a los espectadores con ‘Arre Lulú’, ‘Cosas peligrosas’, ‘El mamón de las pistolas’, ‘Gordi Buenas’, ‘El hijo del lechero’.

El vocalista José Fors se dio un momento para agradecer al público por su inigualable entrega y apoyo:

“Cuando empezamos con Cuca nos decían ‘El rock ya está muerto’, pues yo los veo bastante vivos a todos ustedes”

El gran ausente de la noche fue el guitarrista Alejandro Otaola, quien se encontraba en recuperación debido a una operación, sin embargo, Zipper se encargó de dar ese ‘feeling’ con sus vibrantes solos en cada uno de los temas.

León es un público consentido y querido por la Cuca, prueba de ello fue la interpretación de ‘No me digas que no’, tema incluido en el más reciente material discográfico que verá la luz el 14 de febrero.

Cientos de voces se unieron para cantar uno de los himnos de la banda y en medio de las luces de los celulares se escuchaba con nostalgia ‘La Balada’.

El show había llegado a su fin y el público apasionado pidió más. La noche se extendió tres temas más y finalmente cerró con ‘Señorita cara de pizza’, fue el ingrediente perfecto para terminar una velada.