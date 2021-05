El reto es bajar la incidencia delictiva y consumo de drogas: Sergio Contreras

Para Sergio Contreras, candidato del Partido Verde a la alcaldía de León, la ciudad tiene tres retos por cumplir: bajar la incidencia delictiva y el consumo de drogas, y promover la movilidad social.

Esta es la tercera vez que Sergio busca la gobernar León, ¿Será la última? En el debate organizado por Coparmex, el 18 de mayo, confesó que ya no contendería de nuevo, que sería su última campaña electoral, y a dos semanas de las elecciones Inmersa Marketing lo coloca en cuarto lugar en su última encuesta, con 2.37 puntos de preferencia electoral, empatado con el candidato de Movimiento Ciudadano Juan Pablo Delgado.

En entrevista con La Silla Rota el candidato asegura que la verdadera encuesta es la del próximo 6 de junio, el día en que se elegirán en Guanajuato 552 cargos de elección popular.

También arremete contra la oposición, que según sus palabras tratan de desacreditar al partido. La 4T también fue tema de conversación, el candidato critica tres ejes en los que según su percepción no se ha trabajado: medio ambiente, economía y salud.

Sergio ¿Cómo va la campaña ya rumbo a la elección?

Sí, ya faltan pocos días. Vamos muy bien, la verdad es que tenemos buena respuesta de la ciudadanía, y es que en redes, en estrategias de los contrincantes están tratando de desacreditar al Verde, y esto habla de que el proyecto se ha convertido en la opción del que ya no quiere más PAN de lo mismo y que está decepcionado de las esperanzas de la 4T.

Algunas encuestas los colocan en tercero, muy cerca del segundo, otras más abajo

Yo creo que las encuestas obedecen a la estrategia de quien las mandó hacer. Desgraciadamente las encuestadoras, no todas, pero algunas se prestan a la estrategia del proyecto y ponen a su candidato como el candidato lo pide, como ya hemos dicho la verdadera encuesta es la del 6 de junio.

Está complicada esta campaña porque son 11 candidatos, tú estuviste en la otra campaña donde había menos candidatos ¿Qué tan complejo ha sido?

Pues mira, eran menos, pero no tan menos, la vez pasada eran 8. Lo que sí debo de reconocer y me da mucho gusto, es ver jóvenes preparados que inician una carrera, me reflejo en ellos en 2006 cuando empecé mi carrera (...) conmigo cuentan todos estos jóvenes una vez que yo sea presidente municipal, a revisar todas sus propuestas. Creo que es una buena campaña de buenas y buenos candidatos, con algunas excepciones, como algunos que ya fueron, no lo hicieron bien, y ahora quieren repetir un modelo no exitoso.

Uno de los temas fundamentales es: si Morena entra a León... ¿Ustedes cómo ven el escenario?

Nosotros lo que les estamos diciendo en León y en Guanajuato, es: si Morena pierde ganas tú, si votas Verde pierde Morena, así de sencillo. Tenemos que evitar que ese proyecto de la 4T en materia ambiental, en materia económica, en materia de salud se aterrice, yo creo que es muy desafortunado esas tres políticas en concreto.

Yo creo que todos estamos de acuerdo con el presidente en que primero los pobres, y totalmente indebatible pero haciendo programas y políticas públicas no electorales, que vengan a resolver el problema de fondo, no por encimita.

¿Cuál es el reto de León en los próximos tres años?

El reto de León es bajar la incidencia delictiva, bajar la incidencia de consumo de drogas y fomentar que exista movilidad social. Hoy tenemos un problema de violencia hacia las mujeres, 6 de cada 10 mujeres son violentadas, 4 de cada 10 jóvenes se encuentran en una posibilidad de estar en una situación de violencia o de crimen organizado y el 55% de las familias de nuestro municipio no tienen movilidad social.

Se necesita un trabajo intenso del próximo presidente o presidenta ¿Tú vas a estar?

Yo voy a estar ya sea como presidente, como regidor (...) si por algo nos hacen trampa, y no logramos ganar, voy a ser regidor y voy a estar desde ahí impulsando todos estos proyectos de los que hemos venido hablando. Quiero ser su presidente municipal pero tenemos que tener tres años de trabajo 24/7, no se vale que en el peor momento de incidencia delictiva me vaya de vacaciones, definitivamente quien asuma esa responsabilidad sabe que son tres años entregados de tiempo completo a la presidencia.